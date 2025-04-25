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抽菸、喝酒、不運動？專家發現「這個年紀」身體就開始反撲

聯合新聞網／ 綜合報導
抽菸、酗酒、不運動等習慣，會讓健康在36歲就開始惡化。示意圖／ingimage
抽菸、酗酒、不運動等習慣，會讓健康在36歲就開始惡化。示意圖／ingimage

一項新研究發現，抽菸、酗酒、不運動等不良生活習慣，並不是等到老了才會對身體產生影響。相反地，這些壞習慣可能在36歲左右，就會明顯對身心健康造成傷害，而且這樣的影響會一路持續到老年。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究刊登在《醫學年鑑》（Annals of Medicine）期刊。芬蘭勞雷亞大學（Laurea University）的研究團隊追蹤了數百名1959年出生的受試者，觀察這些人從小到61歲的健康變化。結果發現，年輕時經常抽菸、喝酒又不運動的人，到了中老年身體狀況就明顯惡化，也更容易陷入憂鬱情緒。

研究作者凱卡萊寧（Tiia Kekäläinen）表示，年輕時的壞習慣會在中年一次爆發，造成慢性病或是死亡。研究顯示，缺乏運動與身體健康惡化關聯最強；抽菸對心理健康影響最大；而酗酒則一樣會傷害身心健康。

研究團隊發現，這些壞習慣維持得越久，傷害就越大。常見的後果包含心臟病、肺癌、中風、器官衰竭，甚至早逝等。該研究與其他研究的差別之處，在於團隊並非只觀察成年後的身體表現，而是從年少時就開始追蹤受試者，試圖找出「健康崩壞的起點」。

不過研究作者也提醒，壞習慣與健康惡化有可能是雙向的，例如身體或心理不適，也可能導致抽菸喝酒、久坐不動等。除此之外，由於研究的受試者多為1950年代末出生，生活型態可能與年輕世代不同，因此現代流行的電子菸、外送飲食等並未納入評估。

不過研究團隊強調，即使這樣，研究也能證實健康生活的重要性。現在開始改善生活習慣「永遠不嫌晚」，即使中年後才做出改變，也同樣能替老年健康加分。

抽菸 運動

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