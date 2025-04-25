快訊

美中關稅協議有望？陸方才否認談判進行中 川普：習近平已打給我

柔道／金牌戰再次不敵中村太樹 楊勇緯連兩年摘銀

黃呂錦茹遭羈押 赴地院前手寫信曝光！知情人曝她「幾乎兩天未進食」

在社群媒體上汙衊軍隊 俄羅斯男遭判勞改且「三年不准貼文」

聯合新聞網／ 綜合報導
男子因為留言遭判勞改4年，更有3年不得網路留言。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子因為留言遭判勞改4年，更有3年不得網路留言。示意圖，非當事人。圖／ingimage

俄羅斯一名男子在社群媒體上發文嘲諷俄軍，竟遭法院以「玷污軍事榮耀象徵」為由，重判4年4個月的勞改徒刑。不僅如此，法院也剝奪男子3年的網路發言權，消息引發國際關注。

ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在2024年5月，31歲男子潘納申科（Alexander Panasenko）在俄羅斯社群平台VKontakte上，於一則跟「聖喬治緞帶」有關的新聞下留言，說自己買的緞帶就有權力「尿在上面」，不在乎會不會「讓人不爽」。

聖喬治緞帶是俄羅斯相當重要的軍事象徵，橘黑相間的圖案曾出現在多項軍事活動中。自2022年12月起，俄國政府就加強了與緞帶相關的保護條例。俄羅斯總統普亭簽署的新法條就規定，凡是玷污聖喬治緞帶者，將處以300萬至500萬盧布罰款（約台幣103萬至171萬），或處3到5年有期徒刑。

男子留言一出後，警方便立刻鎖定男子身份，並以「褻瀆俄軍榮譽象徵」為由，將男子逮捕起訴。

近日法院正式宣判，除了必須服刑勞改之外，也禁止潘納申科於三年內從事任何網路資訊發布活動。諷刺的是，去年俄羅斯也有另一名男子將聖喬治緞帶綁在下體，更拍照上傳網路，但最後卻只被判處1年半有期徒刑。

聖喬治緞帶是俄羅斯相當重要的軍事象徵，橘黑相間的圖案曾出現在多項軍事活動中。圖／ingimage
聖喬治緞帶是俄羅斯相當重要的軍事象徵，橘黑相間的圖案曾出現在多項軍事活動中。圖／ingimage

俄羅斯

延伸閱讀

偷拿228元車資遭開除 日本公車司機274萬退休金全沒收

影／劈腿成性變多妻之王！ 美國男擁5妻11子共築家庭

房事性福能對抗憂鬱！催生快樂荷爾蒙 研究揭「親密魔法數字」

雞肉吃太多？每週超過「這個量」恐增腸胃癌早逝風險

相關新聞

雞肉吃太多？每週超過「這個量」恐增腸胃癌早逝風險

雖然不少醫師、營養師或研究都宣稱雞肉比紅肉健康，但其實雞肉可能並沒有大家想得那麼無害。義大利一項新研究指出，雞肉吃多了，不但可能罹患消化系統癌症，更可能增加死亡風險。

在社群媒體上汙衊軍隊 俄羅斯男遭判勞改且「三年不准貼文」

俄羅斯一名男子在社群媒體上發文嘲諷俄軍，竟遭法院以「玷污軍事榮耀象徵」為由，重判4年4個月的勞改徒刑。不僅如此，法院也剝奪男子3年的網路發言權，消息引發國際關注。

修整花園起衝突 澳洲男竟遭鄰居潑汽油當場燒死

澳洲墨爾本一名男子和兒子到友人家後院修剪樹木，一名鄰居突然情緒失控罵人，讓男子忍不住回嘴。想不到只因為這樣一個小小的衝突，對方竟然對男子潑汽油縱火，讓他在兒子面前被活活燒死，震驚整個社會。

垃圾堆積成山…馬德里清潔隊員罷工多天 市民擔憂衛生市容

由於勞資談判未果，西班牙首善之都馬德里的垃圾清潔隊工會罷工多天，未收的垃圾已在街頭堆積成山，隨著氣溫升高、臭氣加劇，環...

大阪世博開幕12天 4國展館未完工 拖欠工程款、裝潢卡關

2025年大阪世博從4月13日至10月13日舉行，至23日入場人數突破100萬人；本屆有158國及地區、7個國際機關參加...

蒙古顛覆世界！元代中國開啟「歐亞大交流時代」

有關元代中國的看法和評價，可以說正迅速地起了變化。無論日本、中國還是歐美各學界，都是如此。不只如此，能夠注意到的還有，在歐美學者中，出現了一種將這個時代自由開闊且富於理性的社會風潮與文化狀態命名為「蒙古自由主義」，並有給予極高評價的意向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。