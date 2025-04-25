在社群媒體上汙衊軍隊 俄羅斯男遭判勞改且「三年不准貼文」

俄羅斯一名男子在社群媒體上發文嘲諷俄軍，竟遭法院以「玷污軍事榮耀象徵」為由，重判4年4個月的勞改徒刑。不僅如此，法院也剝奪男子3年的網路發言權，消息引發國際關注。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在2024年5月，31歲男子潘納申科（Alexander Panasenko）在俄羅斯社群平台VKontakte上，於一則跟「聖喬治緞帶」有關的新聞下留言，說自己買的緞帶就有權力「尿在上面」，不在乎會不會「讓人不爽」。

聖喬治緞帶是俄羅斯相當重要的軍事象徵，橘黑相間的圖案曾出現在多項軍事活動中。自2022年12月起，俄國政府就加強了與緞帶相關的保護條例。俄羅斯總統普亭簽署的新法條就規定，凡是玷污聖喬治緞帶者，將處以300萬至500萬盧布罰款（約台幣103萬至171萬），或處3到5年有期徒刑。

男子留言一出後，警方便立刻鎖定男子身份，並以「褻瀆俄軍榮譽象徵」為由，將男子逮捕起訴。

近日法院正式宣判，除了必須服刑勞改之外，也禁止潘納申科於三年內從事任何網路資訊發布活動。諷刺的是，去年俄羅斯也有另一名男子將聖喬治緞帶綁在下體，更拍照上傳網路，但最後卻只被判處1年半有期徒刑。