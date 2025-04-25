修整花園起衝突 澳洲男竟遭鄰居潑汽油當場燒死

澳洲墨爾本一名男子和兒子到友人家後院修剪樹木，一名鄰居突然情緒失控罵人，讓男子忍不住回嘴。想不到只因為這樣一個小小的衝突，對方竟然對男子潑汽油縱火，讓他在兒子面前被活活燒死，震驚整個社會。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在2023年3月14日，當時66歲的科林（Colin Bainbridge）與兒子約書亞（Joshua Bainbridge）到朋友家協助修剪花園的樹木。過程中一名鄰居史都華（Stuart Lee）突然對他們怒吼，叫罵著要他們「滾開！」

科林當下忍不住回嗆史都華，讓史都華氣得連打5通電話報警。不過前面幾通電話都沒有接通，最後一通電話才被轉接到距離較遠的派出所。電話接通後，史都華疑似情緒已達頂點，他先是對警方說：「你們要是不來，我就殺了他們。」接著就回家準備縱火。

史都華回到自家後，先將汽油倒進桶子，接著就拿打火機翻牆，朝科林潑灑汽油點火。約書亞目睹父親身上著火，嚇得趕緊報警並請救護車搶救。雖然科林被緊急送醫，又被空運到另一間醫院救治，他全身還是有高達81%的燒燙傷，導致他最後於當晚不治身亡。

史都華事後也打電話報警，自稱是為了「自衛」才潑汽油。根據後續調查，他患有人格障礙，有偏執與高度不信任他人的特徵，但行兇當下並未出現精神病症狀，也不符合精神病或反社會人格的診斷。

心理專家指出，史都華至今仍不覺得自己有錯，只覺得「這是他不得不做的事」。目前他已認罪殺人，法官將於近日裁定是否判處無期徒刑。