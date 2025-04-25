雞肉吃太多？每週超過「這個量」恐增腸胃癌早逝風險

雖然不少醫師、營養師或研究都宣稱雞肉比紅肉健康，但其實雞肉可能並沒有大家想得那麼無害。義大利一項新研究指出，雞肉吃多了，不但可能罹患消化系統癌症，更可能增加死亡風險。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，義大利國家腸胃研究院的團隊追蹤近5000名成年人長達19年，分析他們的飲食習慣與健康狀況。結果顯示，每週吃超過300公克（約4份餐量）雞肉的人，死於消化系統癌症的風險是每週吃不到100公克者的2.27倍，男性的風險更高達2.6倍。

研究中指出，儘管雞肉在受試者的肉類攝取中僅佔41%，卻與更高的早死風險有顯著關聯。至於為什麼雞肉會和癌症掛鉤？研究團隊推測，可能和以下幾點有關：包括高溫烹調時產生的突變原（mutagens）、飼料中的農藥與激素殘留，甚至是養殖過程中的處理方式，不過這些都需要進一步研究釐清。

值得一提的是，這項研究屬於觀察性質，無法證明雞肉直接導致癌症或死亡，只能說兩者之間存在關聯。研究也坦承部分數據，如肉品種類、加工與烹調方式未納入考量，可能影響準確度。

然而，研究同時也發現，紅肉吃得多的人，較容易罹患心血管疾病、糖尿病或其他類型的癌症。因此該研究可以證實，雞肉可能還是相對紅肉來說比較健康的選擇。不過這項研究也為「雞肉等於健康」的說法投下了一記問號，未來還需要更多研究，釐清雞肉對健康的真實影響。