日本2023年度溫室氣體排放量 連續2年減少

有關元代中國的看法和評價，可以說正迅速地起了變化。無論日本、中國還是歐美各學界，都是如此。不只如此，能夠注意到的還有，在歐美學者中，出現了一種將這個時代自由開闊且富於理性的社會風潮與文化狀態命名為「蒙古自由主義」，並有給予極高評價的意向。

2025-04-25 12:35