快訊

美中貿易談判進行中？川普脫口「今早已開會」 陸外交部再打臉

台62線車禍！小貨車疑自撞翻覆摔爛 司機下半身粉碎性骨折

「一生清白」樁腳揭1點批汙辱 黃呂錦茹嘆早預料逃不過綠追殺

德國大麻合法化滿周年 柏林海關：入境攜帶仍違法

中央社／ 柏林25日專電

德國波茨坦（Potsdam）海關總署昨天宣布，本月迄今在柏林布蘭登堡機場查獲3起攜帶大麻案，總量近150公斤。德國大麻規範內使用合法化這個月滿週年，但旅客違法攜帶入境仍將面臨刑事訴訟。

據柏林-布蘭登堡新聞廣播電台（RBB Inforadio）報導指出，3起案件中，其中一起是用兩個行李箱夾帶，共約68公斤，是柏林布蘭登堡機場（BER）自2020年10月啟用以來查獲最大宗。

波茨坦海關總署指出，機場海關打開行李箱後，看到的就是「用灰色錫箔紙裹起來的真空包裝」，裡面裝有一種「綠褐色草本類物質」，經過藥物測試顯示，該物質為大麻。

德媒指出，該起案件的兩個行李箱各屬於同為27歲的日本籍嫌疑人，兩人從泰國曼谷（Bangkok）出發經卡達杜哈（Doha）抵達柏林。2名嫌疑人目前因涉嫌違反大麻法遭拘留起訴，將面臨刑事訴訟。

德國明鏡週刊（Der Spiegel）指出，第2起案件是18歲旅客涉嫌攜帶約50公斤大麻，一樣是從卡達多哈入境德國；接著，機場海關在復活節再度在一名女子的行李中沒收30多公斤大麻，該名女子也是從泰國曼谷轉機卡達多哈，抵達柏林。

德國大麻合法化在今年4月1日屆滿週年，依法規定，18歲以上成年人得以在法令規範內使用大麻，每人可以持有3株自種。德國也是繼荷蘭、盧森堡、西班牙和馬爾他後，實施大麻合法化的歐盟國家。

依法規定，每人在公共場所最多可持有25公克大麻，私人空間為50公克。任何針對消費大麻和宣傳大麻協會的廣告，以及贊助大麻協會的行為都屬違法。然而，隨著德國新政府即將上路，德國大麻合法化在未來也面臨考驗。

梅爾茨（Friedrich Merz）領導下的新政府可能重新檢視該項法律。德國下屆總理、基督教民主黨（CDU）黨主席梅爾茨多次公開反對大麻合法化。梅爾茨批評，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的聯邦政府不顧警告通過該項法律，導致社會犯罪率升高，同時增加警方和司法部門的負擔。

大麻 德國 機場 海關

延伸閱讀

影／大麻植栽場藏身公寓 越南籍主嫌見警攻堅跳樓逃摔傷

不只桃機禁用！ 懶人神器「電動行李箱」全球各大機場、航空禁令 違者恐開罰

影／行李箱藏三千萬大麻企圖闖關 航警逮捕2嫌送辦

民團倡議大麻除罪化 法務部：持有或吸食都違法

相關新聞

垃圾堆積成山…馬德里清潔隊員罷工多天 市民擔憂衛生市容

由於勞資談判未果，西班牙首善之都馬德里的垃圾清潔隊工會罷工多天，未收的垃圾已在街頭堆積成山，隨著氣溫升高、臭氣加劇，環...

大阪世博開幕12天 4國展館未完工 拖欠工程款、裝潢卡關

2025年大阪世博從4月13日至10月13日舉行，至23日入場人數突破100萬人；本屆有158國及地區、7個國際機關參加...

蒙古顛覆世界！元代中國開啟「歐亞大交流時代」

有關元代中國的看法和評價，可以說正迅速地起了變化。無論日本、中國還是歐美各學界，都是如此。不只如此，能夠注意到的還有，在歐美學者中，出現了一種將這個時代自由開闊且富於理性的社會風潮與文化狀態命名為「蒙古自由主義」，並有給予極高評價的意向。

菲律賓酷熱指數達危險等級 民眾開啟抗暑模式

菲律賓進入炎夏，首都大馬尼拉地區過去5天就有2天高溫達攝氏42度，酷熱指數突破危險等級；民眾開啟抗暑模式，進商場吹冷氣、...

日本年輕人超愛！這款甜品相隔10年再掀起流行 好看好吃還營養健康

根據日媒「TOKYO MX」的報導，曾一度退燒的甜品「巴西莓果碗（Açaí Bowl）」近期在日本人氣再度升溫，不僅入選2024年「新語‧流行語大賞」候選詞語，連鎖餐廳與便利商店也紛紛上架，成為Z世代的新寵。

喝咖啡也可節能減碳？UCC首創「氫焙煎」 香氣更華麗動人

根據日媒「食品產業新聞社」報導，知名咖啡品牌UCC Japan近期推出全球首創的「氫焙煎咖啡」，結合創新環保科技與職人手藝，不僅提升咖啡風味層次，更邁出實現淨零碳排的重要一步。UCC社長上島昌佐郎在4月23日的發表會上表示，這項技術有助於2040年達成碳中和，期望藉由每日一杯咖啡，引領生活與未來的改變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。