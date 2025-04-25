快訊

無照駕駛仍上路？ 時力點名藍委的他違規慣犯「被開罰超過300次」

蒙古顛覆世界史！元代中國開啟「歐亞大交流時代」

高雄托嬰中心「換負責人又冒用保母證」再傳虐多嬰！ 社會局回應了

菲律賓酷熱指數達危險等級 民眾開啟抗暑模式

中央社／ 馬尼拉25日專電

菲律賓進入炎夏，首都大馬尼拉地區過去5天就有2天高溫達攝氏42度，酷熱指數突破危險等級；民眾開啟抗暑模式，進商場吹冷氣、喝椰子汁解渴，也有很多家庭購買充氣泳池讓小朋友在自家門前玩水。

菲律賓氣象局24日發布報告，過去5天大約有30座城鎮氣溫超過攝氏42度，酷熱指數（Heat Index）處於危險等級，其中呂宋島中部一座小鎮，更是達到攝氏48度，創下今年以來最高值。

首都大馬尼拉地區過去5天當中，有兩天的酷熱指數高於攝氏42度，今、明兩天則預測分別為攝氏40度和41度。

酷熱指數是綜合氣溫和濕度的指標，顯示人體實際感受的熱度，菲律賓氣象局把攝氏42度至51度列為「危險」等級、攝氏52度以上為「極度危險」等級，長時間暴露在這樣的環境下，容易發生熱痙攣、熱衰竭以及中暑。

菲律賓只有2種季節，分別是6月至11月的雨季，以及12月至5月的乾季，其中3月至5月總是特別熱，一般民眾也把這3個月份稱為暑季，菲律賓氣象局（PAGASA）於3月22日宣布暑季正式開始。

由於氣候變遷，今年暑季氣溫平均比往年高了攝氏2度，酷熱籠罩菲律賓，民眾彷彿置身烤箱，開啟抗暑模式。

在新埃西哈省（Nueva Ecija）的米娜倫高（Minalungao）國家公園，民眾在河裡嬉戲、或是登上岩石跳水，這是菲律賓各地河川或海邊常見的場景。

在大都會，商場紛紛推出游泳圈、浮臂、充氣游泳池等商品，迎接炎夏。

在馬尼拉市的馬拉迪區（Malate），路邊到處可見充氣游泳池，小朋友和鄰居一起玩水。家長艾德琳告訴中央社，民眾喜歡在夏天去海邊或渡假村游泳，如果沒有出遊預算，就買個充氣游泳池，讓小朋友隨時隨地可以清涼一下。

日正當中的時刻，民眾駐足買椰子汁止渴。椰販托尼說，自從進入暑季以來，椰子的銷量幾乎倍增，之前每天賣出50至60顆，現在則是每天可賣90至100顆。

菲律賓都會區公園較少，逛商場吹冷氣，也是民眾的抗暑方式之一。

現年6歲的小女生安吉拉說，她靠沖水、游泳和喝冰奶昔來消暑；年輕人馬爾文則說，在家鄉，民眾會待在樹蔭下乘涼，或是到河裡玩水。

菲律賓氣象局稱，最近的炎熱天氣是因太平洋吹來的暖風所致，且高溫尚未結束，目前已處於危險等級的酷熱指數，可能在5月第1週才會達到高峰，提醒民眾多喝水、避免長時間在戶外活動。

指數 菲律賓 馬尼拉

延伸閱讀

大陸海警登南沙群島「鐵線礁」宣示主權 稱「對菲方非法活動取證」

老四川超額配息3元

美菲軍演前 中在黃岩島再驅菲船

菲美肩並肩軍事演習 未納入中共侵台場景

相關新聞

蒙古顛覆世界！元代中國開啟「歐亞大交流時代」

有關元代中國的看法和評價，可以說正迅速地起了變化。無論日本、中國還是歐美各學界，都是如此。不只如此，能夠注意到的還有，在歐美學者中，出現了一種將這個時代自由開闊且富於理性的社會風潮與文化狀態命名為「蒙古自由主義」，並有給予極高評價的意向。

日本年輕人超愛！這款甜品相隔10年再掀起流行 好看好吃還營養健康

根據日媒「TOKYO MX」的報導，曾一度退燒的甜品「巴西莓果碗（Açaí Bowl）」近期在日本人氣再度升溫，不僅入選2024年「新語‧流行語大賞」候選詞語，連鎖餐廳與便利商店也紛紛上架，成為Z世代的新寵。

菲律賓酷熱指數達危險等級 民眾開啟抗暑模式

菲律賓進入炎夏，首都大馬尼拉地區過去5天就有2天高溫達攝氏42度，酷熱指數突破危險等級；民眾開啟抗暑模式，進商場吹冷氣、...

喝咖啡也可節能減碳？UCC首創「氫焙煎」 香氣更華麗動人

根據日媒「食品產業新聞社」報導，知名咖啡品牌UCC Japan近期推出全球首創的「氫焙煎咖啡」，結合創新環保科技與職人手藝，不僅提升咖啡風味層次，更邁出實現淨零碳排的重要一步。UCC社長上島昌佐郎在4月23日的發表會上表示，這項技術有助於2040年達成碳中和，期望藉由每日一杯咖啡，引領生活與未來的改變。

決戰硫磺島：戰後80年，上萬戰士遺骨與島民仍回不了家

第二次世界大戰宣告結束後，1944年被迫疏散的硫磺島居民們，也不能返家。因為硫磺島直到1968年之前，都在美軍接管下，美軍還曾在硫磺島儲存核武長達10年（1956年2月至1966年6月）。同為小笠原群島的父島（Peel Island）也曾在同一時期被美軍當成存放核武的地點。

簡報聚會爆紅 為什麼Z世代愛開「PPT派對」？

投影片、自訂動畫、簡報插圖⋯⋯，老派的PowerPoint，正轉型成西方Z世代開派對的必需品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。