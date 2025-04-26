抹茶、和牛、相撲秀！觀光客重塑歷史老街 淺草變身成「日本主題樂園」

根據日媒「東洋經濟Online」報導，隨著訪日外國人數創下歷史新高，東京淺草成為最能代表「觀光日本」的景點之一。外國觀光客人潮湧入，讓這座歷史街區逐漸轉型為融合多元文化與商業娛樂的「日本主題樂園」，也引發對未來城市發展的討論。

過去雷門前常是日本人相約等待、集合的地方，也是遊客聚集、拍照與人力車攬客的熱點，但如今明顯比以往更熱鬧。走進仲見世商店街，外國面孔成主流，有時甚至佔八成以上。不只聽見中英韓語，連伊斯蘭教徒也不在少數，對這樣的需求，當地出現專售清真商品與提供頭巾式和服租借的店家。加上正值齋戒月結束，不少穆斯林也趁此期間來訪。

在淺草街頭，最搶眼的是和牛與抹茶專賣店十分密集，宛如「宇治體驗區」與「和牛主題館」。即使淺草本身與茶或牛肉無關，仍吸引大量外國旅客前來嚐鮮。此外還有相撲表演體驗、和服租借等觀光設施，形成一種能「一次滿足所有想在日本體驗的事」的奇景，當地甚至出現「淺草=日本主題樂園」的說法。

但這並非外國觀光客獨享的舞台。根據台東區調查，本地與外國旅客比例約是各半，20至24歲的日本年輕人是主要客群之一。現在淺草寺本堂前，新設立了公園綠地供人休憩，展現對旅客與居民的貼心規劃。不過，也有專家提醒，目前的商業熱潮若僅依賴短期「爆紅」，恐難支撐未來發展，應重視長期的都市規劃，並與國際交流保持的平衡。淺草，正是觀察日本觀光城市轉型的最佳樣本。