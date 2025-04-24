10公里人龍爭睹佛牙舍利 斯里蘭卡300人不適送醫1死

斯里蘭卡坎地市（Kandy）舉行特別文物展，湧入大批虔誠的佛教徒排隊等候瞻仰禮拜佛牙舍利，造成數百人身體不適送醫，以及1名婦女死亡。警方今天呼籲信眾不要前往當地。

法新社報導，警察局長帕蒂納亞克（Lalith Pathinayake）說，排隊等候瞻仰禮拜據信是佛牙舍利的人龍已長達10公里。這項特別文物展將於27日結束。

官員估計，今天早上約有45萬人排隊，比預期的每日20萬人多出1倍以上。

帕蒂納亞克說：「從隊伍移動的速度來看，即使是今天上午已經排隊的人也可能無法進入寺廟。我們呼籲民眾不要前往坎地。」

坎地市的國營醫院通報，已有近300人身體不適送醫。1名婦女入院時宣告死亡。

地方首長阿貝孔（Sarath Abeykoon）說，2000多人在排隊時暈倒，被送到11個流動醫療站治療。

阿貝孔說：「我們正在設法避免踩踏事件。衛生當局對環境衛生條件感到憂心。」

鐵道部門則表示，由於朝聖人數過多，當局已不堪負荷，因此暫停所有開往坎地市的加開列車。