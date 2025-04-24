快訊

宜蘭地檢署偵辦罷綠連署案 晚間2名國民黨員各3萬元交保

「普亭住手！」俄國飛彈猛擊基輔 川普怒發文：時機非常糟糕

美股開盤走勢不一！市場關注美中貿易戰、企業財報 標普微幅開高

台灣參與安卡拉國際學校日 祈福天燈祝願伊斯坦堡平安

中央社／ 特拉維夫24日專電

台灣參與安卡拉國際學校國際日，以祈福天燈、特色美食與童玩展現文化魅力。天燈承載多國祝福語在土耳其震災陰影中升空，為伊斯坦堡祈願平安，也讓台灣溫暖的人情與創意成為全場焦點，深植國際友人心中。

4月23日為土耳其「兒童節暨主權紀念日」，台灣學生家長與駐土耳其代表處應邀參與安卡拉「綠洲國際學校」（Oasis International School of Ankara,Turkey）特別舉辦的國際日慶祝活動。當日共吸引來自近60個國家300餘位來賓熱烈參與。

為推廣台灣祈福天燈文化並分享在地特色美食，台灣團隊以「祈福與幸福」為主題，融合現炸鹽酥雞、珍珠奶酪等台灣經典小吃，並設置富含國旗色彩元素的紙蜻蜓與傳統彈珠台遊戲，台灣攤位潮洶湧、來賓絡繹不絕。

活動由超過50國學生高舉國旗與國籍標牌遊行揭開序幕。台灣學生身著特製形象T恤、手持國旗，臉上貼有國旗貼紙，沿途熱情與來賓互動，氣氛歡騰。

隨後各國攤位陸續開張，台灣推出的現炸鹽酥雞，一出爐即被秒殺。學生鄭玉喬所準備的天燈上寫有「和平」、「幸福」等祝福語，並繪有台灣「Formosa」島嶼與Oasis學校獅形校徽。來賓們踴躍以各自母語書寫心願，前40位更獲得抽獎券，現場反應熱烈。接著登場的波霸珍珠奶酪更是吸引大批人潮，攤位前大排長龍。

家長手工打造的彈珠台創意十足，吸引不同年齡學生輪番上陣競技；紙蜻蜓以青天白日滿地紅三色設計，來賓親手DIY後見其飛翔，滿足感十足，也象徵夢想啟航。台灣攤位瞬間成為全場焦點，吸引來自校方、師生及各國使節團成員共襄盛舉。

活動最高潮之一，是象徵和平與祝福的天燈在眾人矚目下冉冉升空，承載著多國來賓用不同語言書寫的願望。然而同一時間，距離安卡拉500多公里的伊斯坦堡發生規模6.2地震，造成當地恐慌與餘震不斷。雖然安卡拉未受波及，許多學生仍在天燈上寫下「平安」，為災區祈福，展現溫暖關懷。

壓軸抽獎活動掀起另一波高潮。代表處精心準備包括台灣茶葉與茶具組、印有台灣意象的保溫杯、筆記本、行動電源、隨身碟與咖啡渣再生盥洗包等實用又具紀念意義的禮品，讓參與者驚喜連連、氣氛緊張熱烈。賓主盡歡，不僅留下難忘回憶，也展現台灣文化的創意與溫度，堪稱一場成功的文化外交盛會。

伊斯坦堡 土耳其 地震 天燈

延伸閱讀

海巡金門外島掀旗幟戰 巡防艇桅頂國旗換最大幅的7號型

土耳其近海強震撼動伊斯坦堡 逾百人從高處躍下受傷

大馬華文媒體國旗插圖缺新月 首相要查：非同小可

1根香蕉6歐元…伊斯坦堡機場餐飲全球最貴成「另類景點」

相關新聞

近10年前持槍搶劫金卡戴珊千萬美元珠寶 「阿公級搶匪」將受審

一群被稱為「阿公級搶匪」的男嫌下週將接受審判，他們被控於2016年巴黎時裝週期間闖入美國話題女王金卡戴珊的下榻處，持槍威...

10公里人龍爭睹佛牙舍利 斯里蘭卡300人不適送醫1死

斯里蘭卡坎地市（Kandy）舉行特別文物展，湧入大批虔誠的佛教徒排隊等候瞻仰禮拜佛牙舍利，造成數百人身體不適送醫，以及1...

付不出工程款？大阪世博4國展館尚未完工 日網友轟：乾脆改為休息站

2025年世界博覽會（大阪世博）有158國及地區、7個國際機關參加，包括台灣以玉山數位科技株式會社名義推出的TECHWO...

吉伊卡哇樂園來了！官方無預警曝光驚喜影片 狂吸180萬粉絲朝聖

日本超人氣IP「吉伊卡哇」今天在社群媒體發文預告，以「吉伊卡哇」為主題的「吉伊卡哇樂園」（ちいかわパーク）今年將在東京開...

「極其惡劣」駐沖繩美軍2陸戰隊員涉性侵 移送日檢偵辦

日本警方今天表示，兩名駐沖繩美國海軍陸戰隊隊員因涉嫌性侵日本女性，遭到調查並移送檢方偵辦。這是駐日美軍最新涉入的兩起攻擊...

歐盟2023年凶殺率報告「這國」居首 法國故意殺人案最多

歐洲統計局（Eurostat）23日公布年度凶殺案數據，2023年歐盟警方共記錄3930起故意殺人案件，較2022年增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。