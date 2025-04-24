台灣參與安卡拉國際學校日 祈福天燈祝願伊斯坦堡平安

台灣參與安卡拉國際學校國際日，以祈福天燈、特色美食與童玩展現文化魅力。天燈承載多國祝福語在土耳其震災陰影中升空，為伊斯坦堡祈願平安，也讓台灣溫暖的人情與創意成為全場焦點，深植國際友人心中。

4月23日為土耳其「兒童節暨主權紀念日」，台灣學生家長與駐土耳其代表處應邀參與安卡拉「綠洲國際學校」（Oasis International School of Ankara,Turkey）特別舉辦的國際日慶祝活動。當日共吸引來自近60個國家300餘位來賓熱烈參與。

為推廣台灣祈福天燈文化並分享在地特色美食，台灣團隊以「祈福與幸福」為主題，融合現炸鹽酥雞、珍珠奶酪等台灣經典小吃，並設置富含國旗色彩元素的紙蜻蜓與傳統彈珠台遊戲，台灣攤位潮洶湧、來賓絡繹不絕。

活動由超過50國學生高舉國旗與國籍標牌遊行揭開序幕。台灣學生身著特製形象T恤、手持國旗，臉上貼有國旗貼紙，沿途熱情與來賓互動，氣氛歡騰。

隨後各國攤位陸續開張，台灣推出的現炸鹽酥雞，一出爐即被秒殺。學生鄭玉喬所準備的天燈上寫有「和平」、「幸福」等祝福語，並繪有台灣「Formosa」島嶼與Oasis學校獅形校徽。來賓們踴躍以各自母語書寫心願，前40位更獲得抽獎券，現場反應熱烈。接著登場的波霸珍珠奶酪更是吸引大批人潮，攤位前大排長龍。

家長手工打造的彈珠台創意十足，吸引不同年齡學生輪番上陣競技；紙蜻蜓以青天白日滿地紅三色設計，來賓親手DIY後見其飛翔，滿足感十足，也象徵夢想啟航。台灣攤位瞬間成為全場焦點，吸引來自校方、師生及各國使節團成員共襄盛舉。

活動最高潮之一，是象徵和平與祝福的天燈在眾人矚目下冉冉升空，承載著多國來賓用不同語言書寫的願望。然而同一時間，距離安卡拉500多公里的伊斯坦堡發生規模6.2地震，造成當地恐慌與餘震不斷。雖然安卡拉未受波及，許多學生仍在天燈上寫下「平安」，為災區祈福，展現溫暖關懷。

壓軸抽獎活動掀起另一波高潮。代表處精心準備包括台灣茶葉與茶具組、印有台灣意象的保溫杯、筆記本、行動電源、隨身碟與咖啡渣再生盥洗包等實用又具紀念意義的禮品，讓參與者驚喜連連、氣氛緊張熱烈。賓主盡歡，不僅留下難忘回憶，也展現台灣文化的創意與溫度，堪稱一場成功的文化外交盛會。