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吉伊卡哇樂園來了！官方無預警曝光驚喜影片 狂吸180萬粉絲朝聖

中央社／ 記者戴雅真東京24日專電
日本超人氣IP「吉伊卡哇」今天在社群媒體發文預告，以「吉伊卡哇」為主題的「吉伊卡哇樂園」今年將在東京開幕。圖／擷自「X」@chiikawa_parkjp
日本超人氣IP「吉伊卡哇」今天在社群媒體發文預告，以「吉伊卡哇」為主題的「吉伊卡哇樂園」今年將在東京開幕。圖／擷自「X」@chiikawa_parkjp

日本超人氣IP「吉伊卡哇」今天在社群媒體發文預告，以「吉伊卡哇」為主題的「吉伊卡哇樂園」（ちいかわパーク）今年將在東京開幕，引發粉絲熱烈迴響，「我想要在那裡無限拔草」、「我可以變成小可愛一族嗎？」相當期待。

嶄新的「吉伊卡哇樂園」官方X帳號（＠chiikawa_parkjp）中午無預警公開驚喜消息，並釋出首張宣傳照以及15秒的可愛宣傳片。

片中，吉伊卡哇與小八貓、兔兔做出可愛搖耳朵、擺臀的動作之後，拿出旗幟，其他角色也跳了出來，一起預告吉伊卡哇樂園將在2025年開幕。這個短短影片截至日本當地時間晚上8時已有超過180萬次觀看。

帳號也發文表示，「首個大型體驗設施『吉伊卡哇樂園』將於2025年在東京開幕，本帳號將發布『吉伊卡哇樂園』的最新資訊！請務必關注」，並附上8個角色齊聚、拿著旗幟的圖片。

「中日體育」報導，其實粉絲這個月就注意到「吉伊卡哇樂園」這個名稱已經被申請商標，懷抱高度期待並興奮討論，「這究竟會是什麼？」「太酷了吧，我要買年票！」「我想去那裡工作？」「難道是要打造吉伊卡哇的夢幻樂園嗎？」

現在謎底終於揭曉，粉絲更是熱烈表示，「我想要在吉伊卡哇樂園無限拔草」、「我可以變成小可愛一族嗎？」「感動到要哭了」、「找到我今年活下去的意義了」。

粉絲也紛紛猜測所謂「體驗設施」究竟會是怎麼樣的內容，「會重現吉伊卡哇與小八貓的家嗎」、「票價會像迪士尼樂園，還是三麗鷗樂園，太讓人好奇了」，「工作人員會不會全部穿上鎧甲」、「可以跟栗子饅頭前輩乾杯嗎」。

「吉伊卡哇」是日本插畫家ナガノ（Nagano）創作的漫畫系列，副標題「這又小又可愛的傢伙」（なんか小さくてかわいいやつ），於2020年在社群媒體推特（現改名為X）上連載。

「吉伊卡哇」的角色雖然造型可愛，但其實都具備在弱肉強食的殘酷世界中生存的強烈個性，劇情甚至有些「暗黑」，有特殊的世界觀，絕非只是單純可愛的童話故事，因此廣受歡迎。

劇情有時會描寫稱作「勞動」的拔草任務、冒著生命危險的「討伐」，以及應該實現願望的「流星」卻引發事故等，出現各種意料之外的情節。

X 吉伊卡哇 日本 東京 社群媒體 粉絲

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