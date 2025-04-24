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歐盟2023年凶殺率報告「這國」居首 法國故意殺人案最多

中央社／ 維爾紐斯24日專電
歐洲統計局（Eurostat）23日公布年度凶殺案數據，2023年歐盟警方共記錄3930起故意殺人案件，較2022年增加1.5%。示意圖／ingimage
歐洲統計局（Eurostat）23日公布年度凶殺案數據，2023年歐盟警方共記錄3930起故意殺人案件，較2022年增加1.5%。示意圖／ingimage

歐洲統計局（Eurostat）23日公布年度凶殺案數據，2023年歐盟警方共記錄3930起故意殺人案件，較2022年增加1.5%；相較於其他歐盟成員國，拉脫維亞凶殺率為每10萬居民4.2人居首。

歐洲統計局的資料顯示，歐洲的故意殺人案件數量在過去10年整體呈現微幅下降趨勢，與2013年（4635件）相比下降了15.2%。

歐洲統計局指出，故意殺人是指蓄意且非法地殺害他人，表示行為人有造成死亡或重傷的意圖，但不一定事先有預謀。

從案件總數來看，法國（887件）的故意殺人案為全歐盟最多，其次為德國（661件）與義大利（338件）；最少的則是馬爾他（2件）、盧森堡（4件）與賽普勒斯（10件）。

拉脫維亞人口約186萬人，在2023年通報的凶殺案件為79件，高於鄰近的立陶宛（69件）與愛沙尼亞（18件）。事實上，拉國凶殺案總數也超過許多人口比該國多的國家，例如捷克（68件）、希臘（76件）、匈牙利（69件）、葡萄牙（74件）、斯洛伐克（62件）、芬蘭（64件）與克羅埃西亞（26件）。

拉脫維亞自2016年以來一直是歐盟凶殺率最高的國家，2023年該國凶殺率仍明顯高於歐盟其它國家，凶殺率為每10萬居民4.2人，是唯一超過4人的國家。歐盟內凶殺率最低的國家為馬爾他、義大利與瑞士。

根據拉脫維亞公共媒體（LSM+）去年關於凶殺率的報導，拉脫維亞女性遭家庭成員或親密伴侶殺害的比例上遠高於歐盟平均。2022年，該國每10萬人中有2.19名女性死於此類凶殺事件，約為歐盟平均值的5倍，顯示該國家庭暴力問題嚴重，且相關保護與預防機制可能不足，是拉脫維亞凶殺率較高的原因之一。

歐洲統計局提醒，即便考慮人口差異，各國警方通報的犯罪數字仍存在明顯落差，這可能與各國法律、通報習慣及警方紀錄方式不同有關，因此在進行國際比較時須特別留意這些因素。

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拉脫維亞 歐盟 殺人案 法國

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