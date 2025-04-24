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馬來西亞台灣高等教育展開幕 教育部：大馬是台灣最佳教育夥伴

中央社／ 吉隆坡24日專電
2025年馬來西亞台灣高等教育展24日開幕，吸引大馬學子參觀並聽取介紹台灣各大學特色。圖／中央社
2025年馬來西亞台灣高等教育展24日開幕，吸引大馬學子參觀並聽取介紹台灣各大學特色。圖／中央社

2025年馬來西亞台灣高等教育展今天開幕，赴大馬參與高教展的教育部國際及兩岸教育司長李毓娟強調，大馬多年來是台灣的最佳教育夥伴，由於台馬雙邊學歷互認，迄今累積逾10萬名留台學子。

2025年馬來西亞台灣高等教育展從4月下旬起陸續在全馬各地多個城市舉辦，並於今天在吉隆坡坤成中學開幕。

李毓娟致詞指出，馬來西亞一直是台灣最佳教育夥伴，其中，馬來西亞留台校友會聯合總會扮演建立緊密關係的重要角色。台灣優質的高教及科研環境、提供大馬學子展現創意的最佳舞台，由於台馬雙邊學歷互認，歷年來已累積逾10萬名的留台學子。

她指出，根據2025年英國高等教育調查機構（QS）世界大學排名，台灣有27所大學進入1000大，其中更有8大學躋身前500大，台灣兼具中華文化深厚底蘊及尖端科技優勢，台灣高教充沛研究量能深受世界各國重視，這也是來自各地年輕人爭相赴台留遊學的教育魅力。

留台聯總會長彭慶和說，過去70年來逾10萬名馬來西亞學子在台灣完成學業，遍布各行各業，形成龐大人脈網絡，對未來的就業與事業發展皆助益良多。

他表示，留台聯總目前積極推動「共享藍天」計畫，讓台灣的教育資源不僅惠及非屬政府教育體制的獨立中學學生，更延伸至郊區，甚至偏鄉，更歡迎非屬華裔的馬來西亞學子赴台學習中文或報讀大學課程。

駐馬代表葉非比認為，台灣是一個多元化的民主自由社會，具有強大科技及創新實力，高教品質優良、學風自由、學費合理、人民友善、高品質醫療技術與安全便利的生活，傳統與現代交織，是大馬學子最佳選擇。

根據馬來西亞留台校友會聯合總會最新調查，大馬學子近年赴台灣升學人數呈現下降趨勢，原因包括其它留學目的地競爭、地緣政治因素、傳統「海外青年技術訓練班」改制影響與疫情後教育需求的變化。

馬來西亞 高教

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