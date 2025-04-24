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租約到期 日本和歌山縣主題公園4頭大貓熊將返陸

中央社／ 東京24日專電
日本和歌山縣白濱町的主題公園「冒險大世界」今天表示，目前飼養的4頭大貓熊將於6月底左右歸還中國大陸。圖為2023年大貓熊「永明」返回大陸時，舉辦歡送儀式。新華社
日本和歌山縣白濱町的主題公園「冒險大世界」今天表示，目前飼養的4頭大貓熊將於6月底左右歸還中國大陸。圖為2023年大貓熊「永明」返回大陸時，舉辦歡送儀式。新華社

日本和歌山縣白濱町的主題公園「冒險大世界」今天表示，目前飼養的4頭大貓熊將於6月底左右歸還中國。該園與中國簽署的保護大貓熊共同計畫契約將於8月到期，決定於天候較涼爽的6月歸還大貓熊。

日本每日新聞報導，「冒險大世界」飼養的大貓熊是良濱（現年24歲）、結濱（8歲）、彩濱（6歲）、楓濱（4歲），4頭都是母貓熊。園方決定於6月底左右全歸還中國。

如果沒有新的大貓熊被運至日本，日本國內飼養的大貓熊將僅剩東京上野動物園的2頭。

結濱、彩濱、楓濱是大貓熊「永明」與良濱所生的女兒。

永明於1992年9月14日生於中國的北京動物園，1994年被運至「冒險大世界」，2001年與大貓熊「梅梅」生下兒子雄濱，是日本國內首度自然繁殖誕生的大貓熊。永明與良濱生下10頭大貓熊，永明在「冒險大世界」共生育16頭大貓熊，是「超級爸爸」。

日本國內的大貓熊都採以繁殖研究為目的向中國租借，包括在日本國內誕生的大貓熊在內，所有權歸中國。

永明於2023年2月返回中國，晚年在四川省成都的繁殖研究基地度過，今年1月死亡，享年32歲（中國媒體報導，相當於人類的100歲）。

永明返回中國後，冒險大世界的大貓熊都是母的，無法繁殖。因此和歌山縣府人員曾訪中，希望中國租借公的大貓熊。

白濱町人口約2萬，每年約有300萬人次觀光客，冒險大世界的大貓熊在該町招攬觀光客方面扮演重要角色。

動物園 日本 貓熊

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