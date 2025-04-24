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愛不到就毀了？不滿前夫有新歡 巴西女送奪命復活節彩蛋毒死小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
孩子吃下復活節蛋之後，雙雙中毒身亡。示意圖／ingimage
孩子吃下復活節蛋之後，雙雙中毒身亡。示意圖／ingimage

巴西一名女子不滿前夫結交新歡，竟然以「復活節彩蛋」毒殺對方和孩子。前夫的新女友和兩個孩子因為吃了毒蛋都被送進醫院，兩個孩子也相繼離世。原本象徵祝福與新生的復活節巧克力蛋，竟成為奪命工具。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，36歲的女子利拉（Miriam Lira）在復活節前夕收到一顆包裝精美的巧克力蛋，外包裝還附上一張卡片，寫著「給利拉，復活節快樂！」女子不疑有他，和13歲的女兒伊芙琳（Evelyn Silva）及7歲的兒子路易斯（Luis Silva）一起吃下毒蛋，隨後就出現中毒症狀。

症狀最嚴重的是路易斯，他吃下巧克力蛋以後，就在隔天凌晨搶救無效身亡。伊芙琳雖然也被送往醫院急救，最終還是因多重器官衰竭，於4月21日宣告不治。利拉目前情況穩定，預計三天內就可出院。

警方火速展開調查，於週四在聖伊內斯（Santa Ines）車站逮捕嫌犯佩雷拉（Jordélia Pereira）。據悉，佩雷拉是拉斐爾（Rafael Silva）的前妻，她不滿拉斐爾與利拉交往，才會送出毒蛋報復。

監視器畫面顯示，佩雷拉當天戴著假髮到巧克力店，刻意偽裝身分購買巧克力蛋。利拉在收到毒蛋後，曾接到一通陌生女子來電，對方語帶神秘地說「妳之後就會知道我是誰」，隨即掛斷。不過佩雷拉雖然坦承購買了巧克力，卻否認下毒。目前警方仍在鑑識毒物種類。

孩子的阿姨桑托斯（Naiza Santos）回憶，路易斯吃下毒蛋以後，就開始喊說身體不舒服。一開始大人還以為他在開玩笑，直到路易斯突然暈倒，眾人才發現情況不對。

前妻 巧克力 復活節 毒蛋

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