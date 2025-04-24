不只和人打？古羅馬角鬥士首次發現人獸鬥證據 專家：傷口位置不尋常
在羅馬競技場以及遍布古羅馬帝國各地的其他城市圓形劇場中，角鬥士表演不僅僅是人與人之間的較量，首次有證據顯示，他們也和動物搏命。
路透社報導，雖然古代馬賽克和文獻中都有關於這些競賽的描述，先前都沒有實際的鑑識證據。
但現在，科學家已經確定，埋葬在現今英國英格蘭約克市（York）、當時稱作埃伯拉肯（Eboracum）附近，一處據信是角鬥士墓地裡的男性，其骨盆上的咬痕，是由大型貓科動物、可能是獅子造成。
該男子似乎生活在西元3世紀，埃伯拉肯還是羅馬不列顛尼亞（Britannia）行省北部要城和軍事基地的年代。男子死亡時年齡估計26至35歲，而這些咬痕為他疑似死於競技場提供了線索。
研究主要作者、愛爾蘭美努斯大學（Maynooth University）法醫人類學家湯普森（Tim Thompson）說：「我們在這裡可以看到穿刺和扇形痕跡，顯示巨大的牙齒刺穿了軟組織並進入骨頭。」
研究今天發表在「公共科學圖書館期刊」（PLOSOne）。
湯普森說：「我們不認為這是致命傷，因為這種傷勢有可能存活下來，而且對於這麼大的貓科動物來說，傷口的位置很不尋常，我們認為這顯示是在拖行一個已經失去行動能力的人。」
研究人員表示，這具男性骨骼，是古羅馬時期人類與動物搏鬥第一個已知的直接實體證據。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言