世界最長草莓蛋糕！耗4千顆蛋、1卡車砂糖奶油 長122公尺打破紀錄

法新社報導，21名法國糕點師傅23日製作出一條長達121.8公尺的草莓蛋糕，動用350公斤草莓、4000顆雞蛋和一卡車的砂糖與奶油，總重量達到1.2噸，打破金氏世界紀錄，榮登世界上最長草莓蛋糕的寶座。

甜點師艾葛多（Youssef El Gatou）邀集20名師傅共同製作，放置在巴黎北郊阿讓特伊（Argenteuil）小鎮一處溜冰場，不僅供民眾觀賞，還送給每人一塊。

艾葛多表示，這條草莓蛋糕用了350公斤草莓、150公斤砂糖和415公斤奶油。

這條草莓蛋糕長度也打破義大利在2019年立下的金氏世界紀錄，當時聖毛羅托里內塞（San Mauro Torinese）做出長度100.48公尺的草莓蛋糕。

報導指出，要申請金氏世界紀錄，蛋糕必須達到至少寬8公分、高8公分。

艾葛多的妻子納迪亞（Nadia El Gatou）描述，製作過程非常艱難，團隊甚至「用噴槍加熱碗盆」來混合奶油。