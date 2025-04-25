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喝咖啡也可節能減碳？UCC首創「氫焙煎」 香氣更華麗動人

聯合新聞網／ 綜合報導
據UCC表示，氫焙煎科技更能掌控烘豆時的溫度。咖啡示意圖。圖/ingimage
據UCC表示，氫焙煎科技更能掌控烘豆時的溫度。咖啡示意圖。圖/ingimage

根據日媒食品產業新聞社」報導，知名咖啡品牌UCC Japan近期推出全球首創的「氫焙煎咖啡」，結合創新環保科技與職人手藝，不僅提升咖啡風味層次，更邁出實現淨零碳排的重要一步。UCC社長上島昌佐郎在4月23日的發表會上表示，這項技術有助於2040年達成碳中和，期望藉由每日一杯咖啡，引領生活與未來的改變。

這台歷經四年研發完成的大型國產焙煎機，使用來自山梨縣、以再生能源製成的「綠氫」為燃料。與傳統使用天然氣相比，氫燃料可將碳排放降至零，並可精密調控火力，實現過去難以掌控的「文火」效果。現場試飲活動中，使用同批衣索比亞豆分別以氫與天然氣焙煎，參與者紛紛表示：「香氣更華麗、回甘清爽」、「更突顯莓果般的甜味」，展現了這項技術對咖啡風味的創新潛力。

UCC指出，氫焙煎技術目前已進入量產階段，每年可處理約6000公噸的咖啡豆。雖然現階段仍與天然氣交替使用，但未來將逐步轉向氫燃料為主。考量「氫焙煎」概念對一般消費者而言較為陌生，UCC選擇從直營門市與業務通路開始推廣，並透過試飲活動強調其口感差異與環保價值，預計三年內進入超商與量販市場。

此外，已有歐洲與亞洲多家企業表達合作意願，氫焙煎咖啡成為外食、觀光及國際市場的矚目焦點。目前氫焙煎咖啡的價格雖是一般咖啡的1.3至1.5倍，但據調查如果一年內每天喝兩杯氫焙煎咖啡，減少的二氧化碳量即等於種一棵樹的效果，一杯咖啡即能成為大眾踏入永續生活的起點，著實是此產品獨具魅力的特點。

再生能源 咖啡豆 日媒 碳排放

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