日本年輕人超愛！這款甜品相隔10年再掀起流行 好看好吃還營養健康
根據日媒「TOKYO MX」的報導，曾一度退燒的甜品「巴西莓果碗（Açaí Bowl）」近期在日本人氣再度升溫，不僅入選2024年「新語‧流行語大賞」候選詞語，連鎖餐廳與便利商店也紛紛上架，成為Z世代的新寵。
巴西莓果碗是以亞馬遜原產的巴西莓（Açaí）製成的冰沙，加上水果與穀片等配料裝飾點綴，是兼具視覺與營養的健康甜品。曾在2013年掀起風潮後沉寂數年，2024年再度因Z世代在社群平台上的推廣而爆紅。從7-Eleven到Tully's Coffee，甚至連家庭餐廳「Gusto」都看準需求推出新品，Gusto表示：「銷量超出預期，特別受女性顧客歡迎。」
除了通路反應熱烈，位於東京、專營巴西莓商品進口的公司「Fruta Fruta」也坦言，目前供應量一度跟不上市場需求。該公司發言人指出，這次與上次的熱潮不同，主力客群從30歲世代女性轉為Z世代年輕人，受到社群影片與網紅推薦的影響，巴西莓果碗儼然成為兼具健康與打卡效果的新時尚。
專家預期，巴西莓果碗作為輕食與代餐的功能將持續受到青睞，業者也正強化供應體制，以因應這波「第二次巴西莓果熱」的長期發展。這場由社群媒體點燃的健康潮流，正悄悄改變日本年輕人的飲食習慣。
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