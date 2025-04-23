土耳其6.2強震！美女主播「緊抓桌子」畫面瘋傳 身分曝光獲全網讚

土耳其今（23）日當地時間12點49分發生規模6.2地震，伊斯坦堡許多民眾也感到強烈搖晃，紛紛走出大樓避難。事發當下，CNN土耳其分部一名女主播正在進行直播訪問，突然其來的強震嚇得她眼睛瞬間睜大、緊抓桌子，在快速恢復冷靜後，她繼續對著鏡頭報導，引起討論。

據外媒「BBC」報導，德國國家地球科學研究中心（GFZ）表示，土耳其今天發生規模6.2地震，深度10公里，震央在馬爾馬拉海（Sea of Marmara）。地震當下，CNN土耳其分部的女主播博茲貝尤魯（Meltem Bozbeyoğlu）正在電視直播，6.2的強震讓攝影棚不斷搖晃，嚇得她緊急切斷與嘉賓的訪問，緊抓桌子、深呼吸忍住不安，冷靜的向觀眾報導地震消息。

報導指出，當時博茲貝尤魯透過耳機，拜託同事打電話給她媽媽，確認母親狀況，她之後更直言，「我今年32歲了，這是我第一次經歷這麼大的地震」。由於博茲貝尤魯地震時正在直播，因此這段影片引起許多人討論，據外媒「Aydınlık」報導，博茲貝尤魯曾就讀伊斯坦堡文化大學，於2012年開始新聞職業生涯，後來在土耳其一檔節目Show Haber主持週末新聞而受到關注，目前在CNN土耳其分部負責新聞播報。這次博茲貝尤魯迅速保持冷靜的反應，在社交平台上獲得許多網友稱讚。