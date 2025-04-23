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點餐也有心理操縱？心理學家曝餐廳「讓客人多花錢」策略

聯合新聞網／ 綜合報導
餐廳的菜單、音樂等細節，都從心理學角度要讓客人多花錢。示意圖／ingimage
餐廳的菜單、音樂等細節，都從心理學角度要讓客人多花錢。示意圖／ingimage

近期國外一名心理與行銷專家在社群媒體上揭露餐廳常用的手法，提醒大家不要掉進心理學的陷阱裡，造成錢包無謂失血。她說餐廳有許多小細節，都是透過心理暗示要顧客多掏錢，甚至過程還不知不覺、心甘情願。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，女網友巴西亞（Basia）近期在TikTok上分享，很多時候人們到餐廳用餐，以為自己是按著喜好做決定，但其實整個用餐過程都有許多心理操縱的小手段。

她表示，其實餐廳從菜單設計到背景音樂，都是有目的的心理誘導。像是菜單上特別貴的餐點，並不是為了吸引顧客點餐，反而是用來「陪襯」其他餐點的價位，讓其他餐點看起來比較划算。

櫃檯上常見的小費箱用透明的盒子，而且裡面總是已經有錢，這也可能是店員自己先放進去，好給人一種「其他人都有給小費」的心理壓力。有些餐廳會用手寫的板子寫「今日特價」，但其實這份餐點可能一直都是這個價格，只是用手寫的好讓顧客認為餐點真的是今天限量特價。

除此之外，去到國外時，有些餐廳會詢問「要喝氣泡水還是礦泉水？」這樣的問法，其實就是要讓人忽略「自來水免費」的選項，直接進入高單價選擇。而且許多餐廳不會特別寫幣別符號（像是£24只寫24），因為沒有錢的符號，會讓人有種「不像在花錢」的感覺。

就連背景音樂的節奏，其實都經過縝密的計算。若是客人比較少，就會播放慢歌，讓客人多坐一會，也許會點更多餐點。而在客滿時餐廳就會放比較快節奏的音樂，讓客人下意識吃得比較快，加速翻桌率。

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