日本研究聲音療法 未來可能光聽音檔就能減肥

未來減肥也許不用再苦苦節食！日本一項最新研究發現，聲波能夠直接影響細胞活動，甚至可能「阻止脂肪細胞生成」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，日本科學家熊田正弘（Masahiro Kumeta）領導的研究團隊近日發表一項研究。該研究指出，聲音不只是聽覺刺激，而是透過空氣、水甚至人體組織傳遞的機械波動（又稱力學波）。這些聲波能在細胞層產生變化，有望成為醫療與健康的新利器。

研究人員以老鼠的肌肉細胞為實驗對象，播放三種聲音：白噪音、鋼琴上的「A」音（440 Hz）與人類聽覺極限的高頻音（14 kHz）。結果發現，細胞只接觸兩小時聲波，就有42種基因發生變化；24小時後，變化的基因數更增加至145種。

專家還發現，聲波能抑制脂肪細胞的成熟過程。在聲音刺激下，許多原本應該轉變為脂肪細胞的前脂肪細胞停留在未成熟階段；即使有些細胞仍轉化為脂肪細胞，內部的脂肪含量也比正常情況少了約15%。無論是連續三天接受聲音刺激，或每天僅接受兩小時刺激，效果都相當明顯。

專家表示，這項技術未來有望運用在無侵入式代謝調節、傷口癒合等治療。除此之外，美國史丹佛大學近期也正在研究以聲波調整心臟細胞排列，改善血液循環；過去聲波治療就已運用於緩解慢性疼痛、勃起障礙及軟組織損傷等。

該研究團隊希望未來能「調音對症」，針對不同細胞設計專屬頻率，開發客製化的非侵入性療程。或許在不久的將來，就能只透過一首歌啟動瘦身模式。