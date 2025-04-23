快訊

中鋼股東會紀念品大家猜？資深員工與股東都不以為然了

去年全中運奪牌！被對手壓制突無心跳 高二生柔道選手甦醒說1句話

日職／初登板5.2局失7分吞敗 古林睿煬：要好好面對

聽新聞
0:00 / 0:00

日本研究聲音療法 未來可能光聽音檔就能減肥

聯合新聞網／ 綜合報導
研究團隊發現聲波能抑止前脂肪細胞成熟。示意圖／ingimage
研究團隊發現聲波能抑止前脂肪細胞成熟。示意圖／ingimage

未來減肥也許不用再苦苦節食！日本一項最新研究發現，聲波能夠直接影響細胞活動，甚至可能「阻止脂肪細胞生成」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，日本科學家熊田正弘（Masahiro Kumeta）領導的研究團隊近日發表一項研究。該研究指出，聲音不只是聽覺刺激，而是透過空氣、水甚至人體組織傳遞的機械波動（又稱力學波）。這些聲波能在細胞層產生變化，有望成為醫療與健康的新利器。

研究人員以老鼠的肌肉細胞為實驗對象，播放三種聲音：白噪音、鋼琴上的「A」音（440 Hz）與人類聽覺極限的高頻音（14 kHz）。結果發現，細胞只接觸兩小時聲波，就有42種基因發生變化；24小時後，變化的基因數更增加至145種。

專家還發現，聲波能抑制脂肪細胞的成熟過程。在聲音刺激下，許多原本應該轉變為脂肪細胞的前脂肪細胞停留在未成熟階段；即使有些細胞仍轉化為脂肪細胞，內部的脂肪含量也比正常情況少了約15%。無論是連續三天接受聲音刺激，或每天僅接受兩小時刺激，效果都相當明顯。

專家表示，這項技術未來有望運用在無侵入式代謝調節、傷口癒合等治療。除此之外，美國史丹佛大學近期也正在研究以聲波調整心臟細胞排列，改善血液循環；過去聲波治療就已運用於緩解慢性疼痛、勃起障礙及軟組織損傷等。

該研究團隊希望未來能「調音對症」，針對不同細胞設計專屬頻率，開發客製化的非侵入性療程。或許在不久的將來，就能只透過一首歌啟動瘦身模式。

減重 音樂

延伸閱讀

不滿女友出遊不揪 密西根男謊稱裝炸彈破壞郵輪行程

花47萬切胃減肥 英國女成功瘦下卻要坐輪椅接鼻胃管超後悔

追女被打槍萌生殺意 密西根17歲男竟到女生家丟炸彈

主管嗆「到底吸了什麼」 女員工怒告歧視獲賠151萬元

相關新聞

路易王子7歲了！威廉與凱特官方社群發文 燦笑「缺門牙」生日照曝光

英國肯辛頓宮23日公布一張路易王子的新照片，慶祝他7歲生日。

點餐也有心理操縱？心理學家曝餐廳「讓客人多花錢」策略

近期國外一名心理與行銷專家在社群媒體上揭露餐廳常用的手法，提醒大家不要掉進心理學的陷阱裡，造成錢包無謂失血。她說餐廳有許多小細節，都是透過心理暗示要顧客多掏錢，甚至過程還不知不覺、心甘情願。

俄羅斯最孤獨男孩！普亭10歲私生子照片首曝光 外表神似「親爹」

俄羅斯總統普亭曾被爆料與退休體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）生了兩名兒子，但目前普亭除了與前妻的兩名成年女兒之外，從未公開證實有其他子...

日本研究聲音療法 未來可能光聽音檔就能減肥

未來減肥也許不用再苦苦節食！日本一項最新研究發現，聲波能夠直接影響細胞活動，甚至可能「阻止脂肪細胞生成」。

日本迴轉壽司出包！天婦羅驚見油炸吸水紙 濱壽司顧客入口才察覺

日本大型連鎖迴轉壽司業者「濱壽司」位於大分縣中津市的一間分店，本月稍早發生吸水紙混入天婦羅的事件。而這份天婦羅當時已提供...

傳說中的孩子？疑普亭兒子照首曝光 傳生母是俄羅斯奧運選手

太陽報22日引述反克里姆林宮活動人士說法指出，俄羅斯總統普亭秘密兒子的第一批照片已遭洩露。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。