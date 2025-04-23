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日本迴轉壽司出包！天婦羅驚見油炸吸水紙 濱壽司顧客入口才察覺

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本大型連鎖迴轉壽司業者「濱壽司」位於大分縣中津市的一間分店，本月稍早發生吸水紙混入天婦羅的事件。而這份天婦羅當時已提供給顧客，1名顧客把餐點放入口中時察覺異狀。 情境示意圖／Ingimage
日本大型連鎖迴轉壽司業者「濱壽司」位於大分縣中津市的一間分店，本月稍早發生吸水紙混入天婦羅的事件。而這份天婦羅當時已提供給顧客，1名顧客把餐點放入口中時察覺異狀。 情境示意圖／Ingimage

日本大型連鎖迴轉壽司業者「濱壽司」位於大分縣中津市的一間分店，本月稍早發生吸水紙混入天婦羅的事件。而這份天婦羅當時已提供給顧客，1名顧客把餐點放入口中時察覺異狀。

大分放送（OBS）今天報導，根據濱壽司等說明，1名男顧客本月18日在中津店食用「紫蘇夾鮪魚天婦羅」時，覺得口中有異狀，確認之後發現餐點混入一張經油炸的吸水紙。這張吸水紙的長度與寬度，約為19公分與7.5公分。

而這名男顧客向店員反映餐點混入異物後，店家立即換給他新的餐點，而這間分店的負責人也當場道歉。

濱壽司中津店本月10日到23日在試營運，濱壽司指出，吸水紙是處理魚類食材時所用，仍在調查吸水紙混入的原因，但是依照手冊調理食材的話，理應不會混入。

濱壽司已經聯絡當地保健所，並表示「使顧客產生不愉快的回憶，我們深感抱歉。我們將徹底遵守操作手冊，致力防止類似事件再次發生」。

日本 迴轉壽司 食安 食材

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