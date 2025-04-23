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傳說中的孩子？疑普亭兒子照首曝光 傳生母是俄羅斯奧運選手

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張由俄羅斯官媒衛星通訊社發布的聯訪照片中，俄羅斯總統普亭22日在莫斯科克里姆林宮會見了俄羅斯正教會牧首基里爾和塞爾維亞正教會牧首波爾菲里耶（均未入鏡）。法新社
在這張由俄羅斯官媒衛星通訊社發布的聯訪照片中，俄羅斯總統普亭22日在莫斯科克里姆林宮會見了俄羅斯正教會牧首基里爾和塞爾維亞正教會牧首波爾菲里耶（均未入鏡）。法新社

太陽報22日引述反克里姆林宮活動人士說法指出，俄羅斯總統普亭秘密兒子的第一批照片已遭洩露。

根據報導，10歲的伊凡．弗拉迪米羅維奇．普亭（Ivan Vladimirovich Putin）照片出現在Telegram頻道「VChk-OGPU」上；該頻道據稱與間諜和其他內部人士有聯繫，一共公布了兩張照片，一張是伊凡身穿傳統的俄羅斯哥薩克服裝盯著鏡頭，另一張則是他和普亭謠傳中的祕密情人暨據稱生母、奧運選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）合影。管理員還特地放大，跟普亭的舊照對比。

VChk-OGPU表示，該頻道「獲得了俄羅斯最秘密、也最孤獨男孩的照片，這是伊凡．弗拉迪米羅維奇．普亭。他幾乎不與其他孩子交流，把所有時間都花在與警衛、家庭女教師（governesses）、老師一起」。

根據2020年時的新聞，卡巴耶娃2019年4月傳出在莫斯科一間診所剖腹產，孩子的父親據信就是普亭，但兩人都沒有承認此事。莫斯科時報引述Dossier Center一分調查報告指出，普亭和卡巴耶娃據信育有4個孩子，包括2個兒子，即據傳2015年出生於瑞士盧加諾（Lugano）的伊凡，以及2019年出生於莫斯科的弗拉基米爾（Vladimir）。

普亭1983年迎娶施列別娃（Lyudmila Shkrebneva），育有兩個成年女兒，分別是瑪麗亞．沃隆佐娃（Maria Vorontsova）和卡特琳娜．蒂霍諾娃（Katerina Tichonowa），兩人時常被傳離婚，2013年才正式公開分手。普亭從未承認是否有其他孩子，但曾無意中洩露，會和「我的孩子們」一起看兒童電影。

到目前為止，從來沒有人看過普亭傳說中的孩子。太陽報指出，他們「在戒備森嚴的宮殿圍牆後方，過著與世隔絕的生活」。

俄羅斯 普亭

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