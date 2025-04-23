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俄羅斯最孤獨男孩！普亭10歲私生子照片首曝光 外表神似「親爹」

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯總統普亭曾被爆料與退休體操選手卡巴耶娃育有兩名兒子。路透
俄羅斯總統普亭曾被爆料與退休體操選手卡巴耶娃育有兩名兒子。路透

俄羅斯總統普亭曾被爆料與退休體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）生了兩名兒子，但目前普亭除了與前妻的兩名成年女兒之外，從未公開證實有其他子女。據了解，普亭十分保護兒子們隱私，他們幾乎是過著與世隔絕的生活。近日，一個反克里姆林宮的網站「VChK-OGPU」曝光大兒子伊凡（Ivan Vladimirovich Putin）的照片，並指出大兒子外表神似普亭幼年時期，引起外界關注。

據外媒「每日郵報」報導，「VChK-OGPU」稱普亭的大兒子伊凡可能是俄羅斯最神秘、孤獨的男孩，「他（伊凡）幾乎不和其他孩子溝通，所有的時間都花在和守衛、家庭教師在一起」。據了解，伊凡長得與普亭小時候非常像，而四歲的弟弟弗拉迪米爾（Vladimir Jr）照片則未被公開，兩人居住在高度戒備的豪宅裡，並接受著家庭教育，未到學校上課。過去普亭曾秘密聘請來自英國和紐西蘭的家庭教師，但由於俄烏戰爭爆發，現在則改請來自南非的老師負責指導孩子們的英語。

雖然普亭從未證實與卡巴耶娃在一起，但俄羅斯記者們推測兩人的關係最早可追溯到2008年。此外，普亭曾在某次採訪中，不經意地提到自己會和「我的小夥伴們」一起看童話電影，並露出一絲微笑，儘管俄羅斯官方沒有承認過戀人關係與兒子們的存在，外界卻也幾乎認定兩人育有兩個兒子。

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而卡巴耶娃先前在節目中，曾笑著回答「遇到一位理想男人」，追問之下，她則透露對方是一位非常好的人，並幸福的表示「我非常愛他」。報導說明，普亭的兒子們很少與同齡人接觸，也不太常見到雙親，但他們很珍惜與父親共度的時光。不過，十分注重私生活的普亭曾在離婚後，對著記者大吼「我有自己的私生活，不允許其他人干涉，它必須受到尊重」，因此「VChK-OGPU」的揭露恐怕會激怒普亭。

俄羅斯 普亭

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