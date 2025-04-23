歐盟核准新阿茲海默藥物 德專家提醒預防才是關鍵

歐盟近日正式批准新型阿茲海默症藥物Lecanemab上市，是首個針對疾病根本機轉發揮作用的療法。儘管被視為醫學上的重要進展，但臨床效果有限且伴隨副作用風險，德國專家呼籲「早期預防」才是對抗失智的重點方向。

根據歐洲藥品管理局（EMA）的建議，歐盟執委會4月中旬批准由美日藥廠共同研發、用於治療早期阿茲海默症的藥物Lecanemab。

不同於過去僅能緩解阿茲海默症狀的藥物，Lecanemab可針對大腦中與病程相關的「澱粉樣蛋白」（Amyloid）沉積進行清除，是歐盟首度核准針對病因進行治療的藥物。

然而根據臨床研究結果，Lecanemab僅能在病程初期略微延緩認知功能惡化。歐洲藥品管理局指出，患者在18個月內的失智評分上升幅度略有減緩，從1.75分（安慰劑組）下降至1.22分（治療組），差距僅約0.5分（評分範圍為0至18分）。

德國薩蘭大學附設醫院（UKS）神經科專家謝佛（Walter Schulz-Schaeffer）表示，這樣的差距在日常生活中多數難以察覺，一旦病情進入明顯階段，這些統計上的改善對患者及其家屬而言已無明顯助益。

目前歐盟僅核准用於處於「輕度認知障礙」或「輕度失智」階段的患者，且須基因檢測顯示未帶有或僅帶有一份ApoE4基因拷貝，以降低腦部腫脹與微出血等副作用風險。

根據德國神經退化疾病中心（DZNE）估算，德國目前約有120萬名阿茲海默症患者，最終僅約2萬人符合適用Lecanemab的所有條件，等於每60人中僅1人可望受益。

生物化學博士、曾獲德國「年度最佳科學記者」的柏恩特（Christina Berndt）在南德日報（SZ）評論指出，「經過100年的研究，阿茲海默症仍然是一個謎」。

她表示，雖然Lecanemab等藥物的研發是人類對抗阿茲海默症的里程碑，且在此基礎上未來有望出現更具療效的藥物，但仍有很長遠的路要走。

柏恩特因此呼籲政府與社會應將重心放在預防與健康促進上。柏恩特引國際醫學期刊刺胳針（TheLancet）刊載的研究指出，約45%的失智症病例可透過預防方式避免發生。

除了基因因素外，不良生活習慣如抽菸、酗酒、缺乏運動、社交孤立，以及高血壓、憂鬱症等慢性疾病，均會提高失智風險；配戴助聽器與眼鏡、控制血壓與膽固醇、維持社交互動與身心活力，是目前已被證實的有效預防措施。