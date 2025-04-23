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「先買後付」分期付旅費變夯 但千萬別不小心錯過還款日

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
愈來愈多人以先買後付分期方案支付旅費。美聯社
愈來愈多人以先買後付分期方案支付旅費。美聯社

有愈來愈多美國人採用「先買後付」（BNPL）服務，支付機票飯店和遊輪等旅行費用，Z世代和千禧世代尤其可能選擇將大額旅費平均分攤至每月繳款。不過，看似簡單方便的分期方案，只要不小心錯過一次約定還款日，就會產生費用。

BNPL業者Klarna去年9月說，它處理旅遊預訂的金額在過去一年激增50%，而Affirm在2024年最後一季的旅遊票券交易年增38%，突破了10億美元大關。今年，根據個人理財網站NerdWallet，將近五分之一的美國旅客計劃用BNPL支付暑假花費。

在中國大陸，BNPL也逐漸受到歡迎。阿里巴巴子公司、線上旅遊平台飛豬今年1月表示，2024至2023年間，BNPL的旅遊預訂量增加超過20%，2025年使用率料將持續攀升，特別是年輕旅客。

根據金融服務公司Bread Financial，Z世代和千禧世代也比較可能用BNPL參加現場展演活動。Billboard報導，4月的科切拉（Coachella）音樂節，買一般門票的有大約60%選擇BNPL付款，該方案需多支付41美元手續費。1999年的票價為每日50美元，而2026年三日券從539美元起跳。

Carrington Labs的執行長Jamie Twiss說，BNPL是分攤旅費成本的有效方法，這種消費的違約率低於其他類別，有較多的人把它當成新的支付方式，而非融資手段，也就是銀行帳戶裡有足夠的錢，卻仍然選擇BNPL方式付帳。

但NerdWallet引用美國消費者金融保護局1月份的一份報告，2022年的BNPL使用者有63%的借款人同時背負多筆貸款。

TheFinancialNewsletter.com創辦人Andrew Lokenauth警告，這些貸款不具彈性，只要錯過一次還款日，就要支付滯納金，有時還會被扣信用分數。

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