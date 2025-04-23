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全球84％珊瑚受白化影響 規模達紀錄以來最大

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導

科學團隊今天警告，一場前所未聞的珊瑚白化事件已蔓延至全球84%的珊瑚礁，這場由人類引發的危機可能會摧毀大片重要的生態系統。

綜合法新社和路透社報導，自2023年初開始以來，這起全球珊瑚白化事件已快速擴大至有紀錄以來規模最大、程度最猛的一起，從太平洋、印度洋到大西洋的珊瑚礁都受到影響。

人為造成的溫室氣體導致地球暖化，各地海洋過去兩年出現歷史性高溫，珊瑚在熱壓力下漸漸轉變成鬼魅般蒼白。

珊瑚可以從熱壓力中恢復，但科學團隊告訴法新社，鑒於海水持續高溫的時間愈變愈長，恢復期的窗口就變得愈來愈短。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）說，部分區域的情況極端到足以「造成珊瑚礁中多個或近乎全部的物種消失殆盡」。

最新這起珊瑚白化事件，是全球第4次也是迄今規模最大的1次，受影響面積超越2014至2017年那一次寫下的紀錄。

美國國家海洋暨大氣總署今天在更新中說，「從2023年1月1日至2025年4月20日，白化程度的熱壓力影響了全球83.7%的珊瑚礁區」。

前3次於1998年、2010年和2014-17年的白化事件中，分別有21%、37%和68%的珊瑚礁遭遇了達白化程度的熱壓力。

科學家預測，全球平均氣溫升幅將於下一個10年的早期突破攝氏1.5度的門檻。

升幅若達攝氏2度，幾乎所有珊瑚都會消失殆盡。

壓力 珊瑚礁 科學家

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