快訊

20分鐘通過！曾豪駒續任2026經典賽總教練 連3場大賽掌中華隊兵符

沒吃什麼卻一直胖？營養師揭：無意間中了高熱量陷阱和NG飲食習慣

網友起底是貸款黃牛「案號滿滿」 飯糰店女房東反駁：若屬實早退休

沒遛狗、亂丟垃圾也坐牢？ 印度7300種「生活小事」恐讓人入獄

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
印度習慣用刑事法律來解決各類社會問題，沒遛狗、遛不夠久，都可能被起訴。路透
印度習慣用刑事法律來解決各類社會問題，沒遛狗、遛不夠久，都可能被起訴。路透

你可能想不到，在印度，將動物綁在街上、遞奶瓶給哺乳困難的母親，甚至是私自修理漏水水龍頭，都可能觸法、惹上刑事責任。

BBC報導，根據德里智庫「Vidhi法律政策中心」（Vidhi Centre for Legal Policy）最新發布的報告《制度現況：印度犯罪與懲罰規模剖析》，該中心首次全面盤點印度中央法律中涉及刑事處罰的條文，揭露出多達370部聯邦法規含有刑事條文，合計規範7305種行為或疏失，從荒誕到嚴重，無所不包。

報告指出，印度習慣用刑事法律來解決各類社會問題，甚至將日常行為「刑事化」，形成一場「過度刑事化危機」。

舉例來說，一名家長若無視子女就學命令、在動物園亂丟垃圾、讓豬隻亂竄到馬路上，或沒遛狗、遛不夠久，都可能被起訴。

報告指出，讓豬隻亂竄到馬路上可罰10盧比；在動物園亂丟垃圾，可判6個月監禁或2000盧比罰款；若遛狗不當，可罰100盧比或拘禁3個月；向哺乳困難的母親提供奶瓶，則可能面臨最高3年刑期或5000盧比罰金。

這些規範起初可能為了防止企業濫用（如嬰兒配方奶行銷），但如今連一般民眾也受波及，引發爭議。

報告更指出，印度目前73%的犯罪都可能被判監禁，刑期從1天到20年不等。光是延遲提交財產、納稅或財務申報文件，就涵蓋250多項犯罪行為。甚至301項罪名仍可判處死刑，其中不乏如破壞油管、哨兵值勤睡覺等非暴力罪行。

值得一提的是，儘管這些法條鮮少真正執行，卻形成巨大的「潛在威脅」，不僅製造尋租空間、壓迫企業，更成為官僚體系的負擔。

該報告共同作者納維德・艾哈邁（Naveed Mehmood Ahmad）直言：「這些條文的問題不在於多常使用，而是可能被濫用。」

除了對人民日常生活形成干擾，企業經營更首當其衝。報告強調，以刑罰作為預設處理方式，不僅比例失當，也經常適得其反。

目前印度法院積壓超過3400萬件刑案，其中72%超過1年未審結，而全國監獄擁擠程度更高達131%負荷，執法系統人力也長期短缺。

報告建議，刑法應限縮在危害核心社會價值的行為上，如公共安全、國家安全、生命財產與社會和諧。

當局已承諾取消逾百項法條中的刑罰條款，並在2023年已刪除180項。這場法律清理，不只是除舊佈新，更是一場對法律本質的深刻反思。

動物園 印度 法律

延伸閱讀

范斯訪印度拋線索 駐美學者：台灣須為艱難談判做準備

印度喀什米爾爆恐怖攻擊！26名觀光客遭掃射慘死 現場血流成河

克什米爾遊客遭槍手攻擊 印度警方稱至少24死

鴻海拓展非蘋印度製造

相關新聞

澳洲政府直升機「空中撲殺」700隻無尾熊 動保團體轟：糟糕先例

澳洲當局近期在維多利亞州動用直升機對無尾熊進行撲殺，此舉引發動保團體的抗議，他們擔憂會有大量幼仔因此成為孤兒。

恐狼沒有復活：基改灰狼與「去滅絕」噱頭

2025年4月8日開始，網路與各大媒體有一條消息迅速流傳：滅絕1萬年的動物「恐狼」復活！這類令人感覺獵奇的題材，加上《魔戒》導演彼得傑克森（Peter Jackson）參與投資和宣傳、又有電影《侏儸紀世界》官方帳號分享等名人加持，可想而知會受到許多關注，帶來收益與爭議。

沒遛狗、亂丟垃圾也坐牢？ 印度7300種「生活小事」恐讓人入獄

你可能想不到，在印度，將動物綁在街上、遞奶瓶給哺乳困難的母親，甚至是私自修理漏水水龍頭，都可能觸法、惹上刑事責任。

日89歲阿嬤手作便當爆紅 網友感動：全是無私的愛

根據日媒「ほっとせなNews」報導，一段由89歲阿嬤親手為孫子準備便當的TikTok影片，在網路上引發熱烈關注。畫面中色彩繽紛與含有無限心意的手作便當，不僅打動了網友，也讓觀眾感受到滿滿的、不求回報的愛。

南韓行人地獄！他走斑馬線遭車撞 警方1判定家屬怒控：不公

根據「KOREA WAVE」報導，南韓近期發生一起男性在跨越無號誌斑馬線的事故，警方認定傷者是行走在斑馬線外遭車輛撞擊，導致家屬強烈反彈。家屬主張事發地點明明在斑馬線內，卻被警方判定為「斑馬線外」，讓他們無法接受。

答題卷還沒改完…緬甸強震大火焚毀 逾6萬大學入學考生須重考

緬甸官媒今天報導，該國上月發生強震，引發瓦城一所大學失火，焚毀逾6萬名高中生的大學入學考試答題卷，為此他們須於6月重考

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。