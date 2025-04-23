沒遛狗、亂丟垃圾也坐牢？ 印度7300種「生活小事」恐讓人入獄

你可能想不到，在印度，將動物綁在街上、遞奶瓶給哺乳困難的母親，甚至是私自修理漏水水龍頭，都可能觸法、惹上刑事責任。

BBC報導，根據德里智庫「Vidhi法律政策中心」（Vidhi Centre for Legal Policy）最新發布的報告《制度現況：印度犯罪與懲罰規模剖析》，該中心首次全面盤點印度中央法律中涉及刑事處罰的條文，揭露出多達370部聯邦法規含有刑事條文，合計規範7305種行為或疏失，從荒誕到嚴重，無所不包。

報告指出，印度習慣用刑事法律來解決各類社會問題，甚至將日常行為「刑事化」，形成一場「過度刑事化危機」。

舉例來說，一名家長若無視子女就學命令、在動物園亂丟垃圾、讓豬隻亂竄到馬路上，或沒遛狗、遛不夠久，都可能被起訴。

報告指出，讓豬隻亂竄到馬路上可罰10盧比；在動物園亂丟垃圾，可判6個月監禁或2000盧比罰款；若遛狗不當，可罰100盧比或拘禁3個月；向哺乳困難的母親提供奶瓶，則可能面臨最高3年刑期或5000盧比罰金。

這些規範起初可能為了防止企業濫用（如嬰兒配方奶行銷），但如今連一般民眾也受波及，引發爭議。

報告更指出，印度目前73%的犯罪都可能被判監禁，刑期從1天到20年不等。光是延遲提交財產、納稅或財務申報文件，就涵蓋250多項犯罪行為。甚至301項罪名仍可判處死刑，其中不乏如破壞油管、哨兵值勤睡覺等非暴力罪行。

值得一提的是，儘管這些法條鮮少真正執行，卻形成巨大的「潛在威脅」，不僅製造尋租空間、壓迫企業，更成為官僚體系的負擔。

該報告共同作者納維德・艾哈邁（Naveed Mehmood Ahmad）直言：「這些條文的問題不在於多常使用，而是可能被濫用。」

除了對人民日常生活形成干擾，企業經營更首當其衝。報告強調，以刑罰作為預設處理方式，不僅比例失當，也經常適得其反。

目前印度法院積壓超過3400萬件刑案，其中72%超過1年未審結，而全國監獄擁擠程度更高達131%負荷，執法系統人力也長期短缺。

報告建議，刑法應限縮在危害核心社會價值的行為上，如公共安全、國家安全、生命財產與社會和諧。

當局已承諾取消逾百項法條中的刑罰條款，並在2023年已刪除180項。這場法律清理，不只是除舊佈新，更是一場對法律本質的深刻反思。