台灣繪本「他們的眼睛」東方風 驚豔阿根廷國際書展

2025年布宜諾斯艾利斯國際書展22日開放專業人士入場，來自台灣的繪本「他們的眼睛」以西文譯名Miradas首次在阿根廷書展中亮相。出奇不意的翻頁設計、近似水墨的東方筆觸，蘊含哲思的敘事風格，悄悄吸引阿根廷出版界與讀者的目光。

這部作品由作家海狗房東撰文，插畫家陳沛珛繪製，主題圍繞觀看與時間新舊的多重意涵，透過雙色版畫風格傳達台灣自然景致與文化氛圍，展現濃厚詩意，獲得阿根廷知識型書評人李華斯（Sandra Rivas）高度肯定，並於社群平台公開推薦。

「他們的眼睛」由阿根廷獨立出版社Calibroscopio引進發行。主編威廉（Judith Wilhelm）接受中央社訪問時表示，2023年底於墨西哥國際書展台灣館初次接觸這本書，即被畫風與哲理深深打動，當下便決定要將這本作品帶回阿根廷。

歷經近1年籌備，2024年在阿根廷完成印製，「他們的眼睛」定案西文書名Miradas，象徵「凝視」與「觀點」，呼應作品多重視角與時間流動的探索。出版社特別邀請插畫家陳沛珛親筆設計西文字封面，並採用凹刻文字壓印於硬殼書面，營造獨特觸感與閱讀體驗。

為了這次繪本首度在阿根廷亮相，主編威廉特選書中一面插畫「無數孩童仰望浩瀚星空宇宙」製成大型展示佈置，作為攤位視覺亮點，傳達繪本內文：「在孩子眼裡，就算是很老的宇宙，也還很新」，試圖喚起讀者對世界的初心與想像。

Calibroscopio是阿根廷第一家引進台灣繪本的出版社，早年透過西班牙出版商認識插畫家幾米的作品。威廉指出，阿根廷繪本市場長期以法語與英語譯作為主，但近年來讀者市場日益多元，更傾向尋找具有鮮明個人風格與文化特色的創作。他認為，「他們的眼睛」正是這樣一本作品，雙色呈現、充滿哲理，不僅吸睛，也打動人心。

繪本書末那一句「一切都很年輕也還很新」，也像在述說著台灣文學在遙遠南美的一隅嶄露頭角，以繪本之姿漸漸讓阿根廷社會認識，看見來自台灣的詩意光芒。