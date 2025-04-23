澳洲政府直升機「空中撲殺」700隻無尾熊 動保團體轟：糟糕先例

澳洲當局近期在維多利亞州動用直升機對無尾熊進行撲殺，此舉引發動保團體的抗議，他們擔憂會有大量幼仔因此成為孤兒。

《獨立報》報導，這場撲殺發生於布吉必姆(Budj Bim)國家公園，目前已造成約700隻無尾熊死亡。

這場撲殺從四月初開始，因為一場野火燒毀了超過2000公頃的無尾熊棲息地，使得牠們面臨飢餓、脫水與受傷的困境。為了避免動物遭受折磨，當局決定對牠們實施安樂死，但是讓狙擊手從直升機上對無尾熊進行射殺的方式引起了相當大的爭議。

澳洲國家公園確實常用射殺的方式控制野馬和鹿群數量，但這種作法並不常見於無尾熊。

動保團體認為從空中判斷無尾熊的健康狀況並不可靠。他們擔心獸醫與射手從30公尺的高空進行判斷，會導致健康甚至懷有幼崽的母無尾熊被誤殺。

動保團體表示，「空中撲殺應該是最後手段」，「這是澳洲第一次採取空中撲殺無尾熊，這開創了一個非常糟糕的先例」。

有動保人士指出，這些無尾熊可能是從國家公園附近，近期遭到砍伐的藍桉種植區遷移過來的，因為布吉必姆(Budj Bim)國家公園會定期對無尾熊進行撲殺與絕育，不會讓族群增長至此規模。

動保團體呼籲立即暫停撲殺行動，並允許獨立觀察員，如野生動物獸醫與科學家，進入現場監督。然而撲殺地區被列為「火災影響區」，救援團隊無法進入。

面對批評聲浪，維多利亞州政府表示此行動是根據獸醫專家建議執行的。州長賈辛塔·艾倫(Jacinta Allan)表示「在審慎評估各項情況後，我們認為這是最能減輕無尾熊痛苦的做法」。