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教授也中招！70歲學者誤信網路投資 2200萬元瞬間蒸發

聯合新聞網／ 綜合報導
即使是高知識分子，也會論入詐騙的圈套。情境示意圖。圖／ingimage
即使是高知識分子，也會論入詐騙的圈套。情境示意圖。圖／ingimage

根據日媒「東北放送」報導，宮城縣仙台市一名70多歲的大學教授，因在社群平台上誤信投資資訊，遭詐騙集團以「能購買非公開股票」為由，誘騙下載假投資App並分五次匯款，損失金額高達約2200萬日圓（約新台幣470萬元）。警方正以「網路社群投資詐騙」方向調查。

事件發生於2024年11月，這名教授在網路社群上瀏覽投資相關貼文後，加入一個以股票交易為主題的聊天群組。群內有一名冒充女性的詐騙者向他推銷所謂的「非公開股票」，聲稱只要匯入款項就能購買，還提供了假的投資App。教授誤信其言，自2025年2月25日至3月5日間，分五次將約2200萬日圓匯入對方指定帳戶。

這款詐騙App會顯示帳面獲利，讓受害者誤以為投資成功，但當教授想提領獲利時，卻遭要求支付超過1000萬日圓（約230萬台幣）的「提領手續費」，才驚覺受騙。該聊天室裡的其他用戶互動也都是詐騙集團安排好的樁腳，營造出「大家都賺錢」的假象。

此案引發不少網友討論，有人指出，長年從事學術工作的教授，若缺乏一般社會經驗，容易落入詐騙陷阱。也有人感嘆，即便具備相當知識背景，人的「心理漏洞」仍是詐騙集團攻擊的目標。專家提醒，大多數人都以為「我不會被騙」，但詐騙手法常透過營造可信氛圍誘導人上鉤。

這起事件再度凸顯詐騙手法日趨精密，特別是針對中高齡族群的心理進行詐騙。即便是專業人士，面對來路不明的投資機會，務必查證來源、勿貿然匯款，才能保護自己的血汗錢。

中高齡族群 大學教授 詐騙集團

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