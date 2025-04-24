奶油裡藏金屬線！日本四葉乳品翻轉危機「消費者不退貨還力挺」

根據日媒「まいどなニュース」報導，北海道知名乳品品牌四葉乳業因製造線零件損壞，恐導致部分產品混入不鏽鋼金屬線，宣布自主回收約628萬件相關商品。儘管事件本身可能引發消費者疑慮，但意外在社群媒體上掀起一波聲援潮，網友紛紛發起「#加油 四葉奶油」等tag標籤力挺廠商。

本次異物混入事件於4月4日由消費者通報發現，官方於4月15日發出回收公告，表示目前尚未有消費者健康受影響，並呼籲消費者可透過冷藏宅配以貨到付款方式寄回問題商品，公司將全額退款。對於僅留包裝、已食用完畢的情形，也接受退件。事故發生源自工廠製造機器的皮帶零件破損，造成可視尺寸的不鏽鋼絲可能混入產品中，出於安全考量，即便目視無異狀也建議退回。

有別於一般產品回收常見的信任危機，社群反應普遍非常溫馨。「吃的時候會看得出來，我會繼續吃」、「怕公司被外資併購，我們要保護它」等支持言論接連湧現。部分消費者甚至選擇不退貨、自己負責後果，「不想浪費，我自己承擔風險」。也有網友擔心高額回收的運費恐造成公司財務負擔，進而成為被併購的最後一根稻草。由於四葉產品廣受餐飲業界愛用，品質向來深獲好評，這次意外反而讓品牌的企業形象加分。

四葉乳業表示，將持續強化品質管理，致力於讓消費者安心購買。該公司自1967年創立以來，以「北海道的美味，原原本本的送到你手中」為理念，成為日本乳品界重要品牌。此事件也展現出品牌在市場上多年累積的信賴，在關鍵時刻獲得消費者真心力挺，堪稱企業危機處理的正面典範。