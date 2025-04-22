聽新聞
0:00 / 0:00
答題卷還沒改完…緬甸強震大火焚毀 逾6萬大學入學考生須重考
緬甸官媒今天報導，該國上月發生強震，引發瓦城一所大學失火，焚毀逾6萬名高中生的大學入學考試答題卷，為此他們須於6月重考。
法新社報導，緬甸中部上月發生震矩規模7.7強震，把建築物夷爲平地，導致逾3700人喪生，第2大城瓦城（Mandalay）淪為重災區。
緬甸軍政府當時表示，這場地震隨後引發混亂，瓦城曼德勒大學（Mandalay University）發生火災，焚毀北部地區6萬2954名高中生的答題卷，當時這些考卷仍在批改中。
緬甸官媒今天報導：「由於這場強烈地震，這些答題卷在火災中被摧毀。我們將從6月16日至6月21日再次舉行入學考試。」
據報導，緬甸的大學入學考是青少年的成年禮，將決定他們的學習方向。根據緬甸官媒，去年全國約有13萬名考生參加大學入學考。
緬甸軍政府2021年發動政變奪權，結束了短暫的民主改革時期，並且引發多方內戰。上月地震使得該國問題更加嚴重。
根據聯合國（UN），上月地震後，緬甸有逾6萬人居住在帳篷營地裡。聯合國兒童基金會（UNICEF）估計，緬甸目前有270萬名兒童住在最嚴重地震災區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言