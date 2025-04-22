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捷克退伍軍人病例倍增 專家籲注意水溫與清潔管線

中央社／ 布拉格22日專電

捷克正面臨退伍軍人病病例數攀升的情況，僅在2025年第1季，已有逾200起病例，是去年同期的兩倍。

捷克衛生部警告，今年的感染病例數很可能會超過去年的紀錄。據捷克媒體Novinky.cz報導，捷克在2024年有620起病例，為歷年來最高，2023年則為342起，2019年有280例，而10年前僅有25例，顯示退伍軍人病例逐年增長的趨勢。

退伍軍人病（Legionnaires’ disease）的初期症狀類似流感，例如發燒、頭痛、肌肉痛、疲勞與咳嗽。若未及時治療，細菌會在肺部擴散，導致嚴重肺炎。

捷克去年至少有50人因退伍軍人病喪生，最主要是高齡長者與免疫系統較弱的人。流行病學家赫利貝克（Roman Chlíbek）指出，「想想我們現在有多少免疫系統失調與癌症病患」，因此儘早用抗生素治療至關重要。

感染退伍軍人病主因為吸入受退伍軍人桿菌污染的水。專家認為，水系統維護不善是導致感染激增的主因，這包括老舊或未定期清潔的管線、未維護的水龍頭、蓮蓬頭管線與熱交換器。

此外，空調系統與加熱不足的熱水器也會造成問題，特別是許多家庭為了省電而降低熱水溫度。赫利貝克解釋，「退伍軍人桿菌適應能力極強，且能在溫水中生存良好」。熱水溫度應達攝氏50度以上，而冷水應保持在20度以下，因退伍軍人桿菌容易在「不冷也不夠熱」的環境滋生。

南波希米亞衛生局防疫部門主管本迪科娃（HanaBendíková）表示，「低於50度的熱水正是退伍軍人桿菌滋生的溫床，許多家庭的熱水溫度僅有攝氏30至40度」。據統計，南波希米亞今年已通報29起病例。

捷克並不是唯一病例增加的國家，去年各大洲的病例數都在增加，包括澳洲、美國和西班牙等國。

捷克 退伍軍人

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