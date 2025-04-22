大幅開放現亂象…旅客持觀光簽卻非法工作 泰國全面檢視免簽計畫

泰國去年中大幅開放免簽入境的國家數目和停留天數，但頻傳旅客免簽入境卻非法工作，泰國總理貝東塔今天在內閣會議指示相關單位全面檢視免簽計畫內容，包括擬定適當的停留天數。

為了刺激經濟，去年7月15日開始，泰國開放93個國家和領域赴泰免簽且可停留60天，但中國演員王星今年1月初遭詐騙集團誘騙以工作名義先赴泰國，再被拐到緬甸的詐騙園區，新聞鬧大後重挫中國遊客赴泰信心，重傷泰國形象，同時也衝擊泰國旅遊市場。

有旅遊業者向泰國政府反應，希望政府把中國遊客赴泰免簽停留60天減到15天，還有業者建議乾脆取消中國旅客免簽政策。除此之外，也不斷傳出各國旅客利用免簽入境，卻在泰國非法工作的事件，例如泰北夜豐頌府（Mae Hong Son）的拜縣，就因為大量外國人拿觀光簽卻實際上在工作，引起當地居民不滿而鬧上全國新聞。

總理府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub）在今天的內閣會議後表示，有些觀光客濫用免簽，逾期居留甚至非法工作，違反了泰國法律。

吉拉育指出，貝東塔在今天的內閣會議中指示內政部、外交部和觀光暨體育部重新全面檢視免簽計畫，例如擬定當的停留天數，如此免簽計畫才能真正符合刺激旅遊的目的。

中國遊客是泰國觀光業主力，爆出王星遭拐騙到緬甸從事詐騙工作的新聞後，導致中國遊客卻步泰國，泰國各界殷切期待到了潑水節，遊客可以回流，沒想到3月28日緬甸發生大地震，離震央1100公里遠的曼谷也受到波及，導致觀光客人次暫時下降。

民族報（The Nation）報導，觀光暨體育部把今年的觀光收入目標從3.5兆泰銖（約3.4兆新台幣）下修到3兆，觀光暨體育部常務次長娜塔麗亞（NattareeyaThaweewong）指出，影響下修的原因包括旅遊安全和地震等，另外也受到美國對等關稅政策的影響。