紐西蘭民粹政黨提案 主張依生理性別定義男女

紐西蘭執政聯盟內的1個民粹政黨今天提案立法，主張強制執行男性和女性生物學定義，還痛批現有所謂「覺醒意識形態」（woke ideology）是「癌變的社會工程」。

綜合法新社與路透社報導，長期主張禁止跨性別女性使用女廁或參與女子運動的「紐西蘭第一黨」（New Zealand First Party）表示，已將這項草案送交國會審議。

英國最高法院日前裁定女性的法律定義是基於此人的出生性別後，紐西蘭第一黨便展開「反覺醒意識形態」行動。

紐西蘭第一黨黨魁、副總理皮特斯（WinstonPeters）指出，國內外事件在在顯示「鐘擺正回歸常態，證明我們是對的」。

根據該黨所提法案的定義，女人是指「成年人類生理女性」，男人則是「成年人類生理男性」。

皮特斯透過聲明稱，這將讓國家遠離破壞女性保護與安全的「覺醒意識形態」。

他說：「這些法律定義是針對覺醒少數族群所推動的癌變社會工程的反擊。」

他還說：「這類法案的必要性，顯示出滿腦妄念的左派已經把社會帶到多麼荒唐的地步，但我們正在反擊。」

紐西蘭第一黨是執政聯盟3個政黨中規模最小的成員，目前尚不清楚這項草案是否能獲得足夠支持並通過。

這項法案是由1名國會議員個別提出，而非政府。目前也不確定國會是否會安排時間進行審議此案。