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越南一周增4000多起麻疹疑似病例 其中2死

中央社／ 河內22日專電

越南麻疹疫情未歇，官方統計顯示，最近一周新增逾4000起疑似病例，其中有兩起死亡病例。今年迄今，全國63省市共記錄7萬6312起疑似病例，其中8614人確診。

越南青年報（Thanh Nien）今天報導，越南官方21日在2025年疫苗擴大接種工作研討會上通報最新麻疹病情。12日至17日監測報告顯示，越南全國共通報4122起麻疹疑似病例，較上一周的4519起減少8.8%，其中2例死亡，包括一名癌症合併多重慢性病患者，以及一名延後3天就醫的兒童。

通報指出，自2025年初至今，越南全國63省市共記錄7萬6312起麻疹疑似病例，其中8614例經篩檢後確診。

越南衛生部防疫局表示，目前已在全國其中54個省市展開接種計畫，當中52個省市的接種率超過95%，另兩個省市的接種率介於90%至95%之間。

越南衛生部坦言，防疫工作仍面臨不少挑戰，有部分地區疫苗接種率仍未達標。此外，部分民眾對疫苗接種抱持疑慮，加上基層醫護人力短缺，也對防疫工作帶來困難。

疫苗 越南 麻疹

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