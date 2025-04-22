越南一周增4000多起麻疹疑似病例 其中2死
越南麻疹疫情未歇，官方統計顯示，最近一周新增逾4000起疑似病例，其中有兩起死亡病例。今年迄今，全國63省市共記錄7萬6312起疑似病例，其中8614人確診。
越南青年報（Thanh Nien）今天報導，越南官方21日在2025年疫苗擴大接種工作研討會上通報最新麻疹病情。12日至17日監測報告顯示，越南全國共通報4122起麻疹疑似病例，較上一周的4519起減少8.8%，其中2例死亡，包括一名癌症合併多重慢性病患者，以及一名延後3天就醫的兒童。
通報指出，自2025年初至今，越南全國63省市共記錄7萬6312起麻疹疑似病例，其中8614例經篩檢後確診。
越南衛生部防疫局表示，目前已在全國其中54個省市展開接種計畫，當中52個省市的接種率超過95%，另兩個省市的接種率介於90%至95%之間。
越南衛生部坦言，防疫工作仍面臨不少挑戰，有部分地區疫苗接種率仍未達標。此外，部分民眾對疫苗接種抱持疑慮，加上基層醫護人力短缺，也對防疫工作帶來困難。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言