日89歲阿嬤手作便當爆紅 網友感動：全是無私的愛

2022.3.23 この日は一時お弁当が要らなくなるので、長年ずっと朝早くから一生懸命お弁当を作ってくれたおばあちゃんのお弁当の最後でした。いつも通り早くから、そして、健康面、彩りを考えて一生懸命作ってくれました。 果たして味はどうだったでしょうか。 本篇が気になる方はこちらからご覧ください。 https://youtu.be/I_CCTC-I_ZE 2022.3.23 I don't need a lunch box on this day, so it was the last of my grandma's lunch box, who made me a lunch box early in the morning for many years. As usual, they worked hard from early on, thinking about health and color. How was the taste? If you are interested in this story, please see the above URL.