日89歲阿嬤手作便當爆紅 網友感動：全是無私的愛

根據日媒「ほっとせなNews」報導，一段由89歲阿嬤親手為孫子準備便當的TikTok影片，在網路上引發熱烈關注。畫面中色彩繽紛與含有無限心意的手作便當，不僅打動了網友，也讓觀眾感受到滿滿的、不求回報的愛。

這支影片由網友@chirochan_channel拍攝與上傳，他表示，拍攝契機是想記錄阿嬤的平凡日常。畫面中，每天早晨阿嬤在廚房中俐落的準備料理，儘管年近九旬，動作仍然細膩熟練。完成的便當裡塞滿各式各樣的配菜，每一道菜色都蘊藏著阿嬤對孫子的深厚情感。投稿者坦言，看到便當的那一刻，感受到阿嬤無私的愛，而最讓他難忘的，是阿嬤親手醃製的「鰹魚漬燒」。

影片曝光後湧入大量暖心留言，不少網友留言「看起來超好吃」、「這便當太強了」，紛紛讚賞阿嬤的手藝與愛心。也有網友感動的說「你阿嬤跟我過世的阿嬤長得好像！好想念她……好想去看看你阿嬤」。發文者感動的說，看到這麼多人的回應讓他內心充滿感激。他也提到，這位阿嬤不只是家中掌廚的靈魂人物，更是他成長過程中如同母親般的重要存在。雖然現在不再需要做便當了，但之後，他希望能與阿嬤一同到各地旅行、累積更多珍貴的回憶。

阿嬤親手製作的便當不只是美味，更是充滿代代相傳的溫柔情感。這份來自家庭的愛，不只溫暖了孫子，也觸動了無數陌生人的心。