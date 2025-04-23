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日89歲阿嬤手作便當爆紅 網友感動：全是無私的愛

聯合新聞網／ 綜合報導
有手作便當很幸福。 便當示意圖。圖/ingimage
有手作便當很幸福。 便當示意圖。圖/ingimage

根據日媒「ほっとせなNews」報導，一段由89歲阿嬤親手為孫子準備便當TikTok影片，在網路上引發熱烈關注。畫面中色彩繽紛與含有無限心意的手作便當，不僅打動了網友，也讓觀眾感受到滿滿的、不求回報的愛。

這支影片由網友@chirochan_channel拍攝與上傳，他表示，拍攝契機是想記錄阿嬤的平凡日常。畫面中，每天早晨阿嬤在廚房中俐落的準備料理，儘管年近九旬，動作仍然細膩熟練。完成的便當裡塞滿各式各樣的配菜，每一道菜色都蘊藏著阿嬤對孫子的深厚情感。投稿者坦言，看到便當的那一刻，感受到阿嬤無私的愛，而最讓他難忘的，是阿嬤親手醃製的「鰹魚漬燒」。

影片曝光後湧入大量暖心留言，不少網友留言「看起來超好吃」、「這便當太強了」，紛紛讚賞阿嬤的手藝與愛心。也有網友感動的說「你阿嬤跟我過世的阿嬤長得好像！好想念她……好想去看看你阿嬤」。發文者感動的說，看到這麼多人的回應讓他內心充滿感激。他也提到，這位阿嬤不只是家中掌廚的靈魂人物，更是他成長過程中如同母親般的重要存在。雖然現在不再需要做便當了，但之後，他希望能與阿嬤一同到各地旅行、累積更多珍貴的回憶。

阿嬤親手製作的便當不只是美味，更是充滿代代相傳的溫柔情感。這份來自家庭的愛，不只溫暖了孫子，也觸動了無數陌生人的心。

@chirochan_channel

2022.3.23 この日は一時お弁当が要らなくなるので、長年ずっと朝早くから一生懸命お弁当を作ってくれたおばあちゃんのお弁当の最後でした。いつも通り早くから、そして、健康面、彩りを考えて一生懸命作ってくれました。 果たして味はどうだったでしょうか。 本篇が気になる方はこちらからご覧ください。 https://youtu.be/I_CCTC-I_ZE 2022.3.23 I don't need a lunch box on this day, so it was the last of my grandma's lunch box, who made me a lunch box early in the morning for many years. As usual, they worked hard from early on, thinking about health and color. How was the taste? If you are interested in this story, please see the above URL. こちらが今回朝食で出ている甘酒です This is the amazake served at breakfast this time. https://www.pippin.social/chirochan/select_items/232479?mid=b858cee2 こちらが今回使用している醤油です This is the soy sauce that I am using. https://www.pippin.social/chirochan/select_items/232258 こちらが我が家使用中のおすすめ食品・調味料です。 Here are some recommended foods and seasonings that we use at home. https://www.pippin.social/chirochan/themes/19528?mid=6f8a2113 我が家のおすすめ商品一覧です。 This is a list of our recommended products. https://www.pippin.social/chirochan ※チャンネルの運営ポリシー ・単語ブロック、モデレータ制を取り入れ、我々家族や第三者を不快にする可能性のあるもの、誤解を招くようなもの、身元を特定されるようなことを全て表示しないように対応しています。また、承認に迷う場合、モデレーター間にてダブルチェックを行って頂くようにします。 * Channel management policy ・Introduced word blocks and a moderator system to avoid displaying anything that may offend our family or third parties, mislead us, or identify us. . Also, if you are unsure about approval, we will ask the moderators to double-check. チロちゃんばあちゃん 高知 youtuber おばあちゃん おばあちゃんの思い出 お弁当 お弁当作り お弁当記録 お弁当おかず 手料理 和食 日本食 delish tasty foodporn dessertporn foodgasm

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TikTok 便當 日本 阿嬤

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