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南韓行人地獄！他走斑馬線遭車撞 警方1判定家屬怒控：不公

聯合新聞網／ 綜合報導
走在斑馬線上不等於安全。情境示意圖。圖／Ingimage
走在斑馬線上不等於安全。情境示意圖。圖／Ingimage

根據「KOREA WAVE」報導，南韓近期發生一起男性在跨越無號誌斑馬線的事故，警方認定傷者是行走在斑馬線外遭車輛撞擊，導致家屬強烈反彈。家屬主張事發地點明明在斑馬線內，卻被警方判定為「斑馬線外」，讓他們無法接受。

受害者的子女於10日在網路社群發文，表示父親在車禍中手腕骨折、需動手術，且根據監視器畫面，父親當時正走在斑馬線邊緣。畫面中可見父親低頭看手機過馬路時，一輛左轉卡車突然撞上他。然而，調查員卻聲稱事故發生於斑馬線外，引發家屬質疑判定是否公正。

不少網友看完監視器影像後認為，司機顯然疏於注意前方，「即使真的略微偏離斑馬線，過失也應在駕駛一方」。網友普遍對警方的判定感到不解，認為對行人權益保障不足。此外，類似事件也曾發生在2023年，一位70多歲女性在無號誌斑馬線旁行走時，遭卡車撞上身亡，當時因發生事故地點距離斑馬線僅20公分，肇事者未以重大過失罪名處理，只處以「違反遵守交通安全義務」的罰則，引起輿論譁然。

本案再次凸顯南韓對無號誌斑馬線事故的處理標準與行人權益保障規範問題，許多民眾呼籲應檢討相關法規，確保行人不再成為法律灰色地帶中的受害者。

南韓 受害者 行人地獄 車禍

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