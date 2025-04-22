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恐怖殺妻案！怒夫砍斷妻頭顱 人頭放這帶警局自首 過程極心寒

香港01／ 喬納森／報導
哈瓊其後將巴詹提的頭顱放在單車車頭的置物籃內，冷靜地騎車到警局自首。示意圖／ingimage
哈瓊其後將巴詹提的頭顱放在單車車頭的置物籃內，冷靜地騎車到警局自首。示意圖／ingimage

印度發生駭人倫常殺案慘案！當地1名60歲男子長期與妻子因瑣事發生爭執，早前他按捺不住怒火，以利器殺死妻子，更將她的頭顱砍下，然後放在單車車頭的置物籃，再把人頭騎車載到警局自首，即時被逮捕，警方正就案件展開調查。

兇手的鄰居對事件感震驚，指涉事夫婦生活貧困，案發當晚曾聽到夫婦爭執，但想不到會發生如此心寒的謀殺案。

夫妻生活艱苦常爭執

綜合外媒報導，被捕人為60歲男子哈瓊（Bitish Hajong），與妻子巴詹提（Bajanti）居住在阿薩姆邦奇朗區北巴朗古里，哈瓊是零時工，夫婦生活艱苦，2人不時因小事起爭執。

丈夫將妻子頭顱砍下放單車置物籃

事發於今年4月19日晚上，夫婦再次發生爭拗，大聲到連鄰居也聽到，哈瓊盛怒下突然動武用利器殺死巴詹提，更用鐮刀將巴詹提的頭顱砍下來。哈瓊其後將巴詹提的頭顱放在單車車頭的置物籃內，冷靜騎車前往派出所自首，過程令人心寒。

警方將哈瓊逮捕扣留，就案件展開調查，檢獲染滿血漬的單車及涉案的利器，將巴詹提遺體送往驗屍，並正調查哈瓊的犯案動機。

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文章授權轉載自《香港01》

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