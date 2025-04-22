快訊

不甩川普斡旋了？烏媒：普亭表態願和烏克蘭直接談停火

一眼就可看出家裡有沒有小強 專家揭蟑螂容易出沒環境3特徵

台股早盤跌逾200點破萬九關卡 台積電開低9元

聽新聞
0:00 / 0:00

實習空姐哭訴ICU住院遭性侵！2護士旁觀無制止 醫院這麼說

香港01／ 田中貴／報導
實習空姐指控遭到1名醫護人員性侵，2名護士袖手旁觀。示意圖／ingimage
實習空姐指控遭到1名醫護人員性侵，2名護士袖手旁觀。示意圖／ingimage

印度發生懷疑性侵空姐案。1名實習空姐接受訓練期間差點溺水送院，一度在加護病房住院，出院後她指控遭到1名醫護人員性侵，2名護士袖手旁觀，她事後報警求助，警方正調查案件。涉事醫院發出聲明表示，目前所有指控均未得到證實，所有證據包括監視器紀錄，已經交給警方調查。

當地媒體於4月報導，涉事46歲實習空姐來自西孟加拉邦，事發前前往古爾岡（Gurugram）接受航空培訓，期間在飯店游泳池差點溺水，半昏迷被送往1間私人醫院接受治理。去到4月5日，空姐情況開始惡化，其丈夫將她轉到另1間私人醫院Medanta Hospital的加護病房。

半昏迷期間被醫護性侵　2護士旁觀

到了4月13日，涉事空姐出院，向丈夫告知當時在病房使用呼吸機，半昏迷期間感到被1名醫護人員性侵，當時有2名護士在場，但她們沒有制止，她無力反抗或求救。在丈夫和律師的協助下，涉事空組報警求助。

警方調查　醫院︰目前未證實指控

警方發言人向傳媒表示，非常重視案件，正在詢問相關醫護人員，同時翻閱醫院的監視器紀錄。

涉事醫院發出聲明指，正在配合警方調查，目前所有指控均未得到證實，全部證據包括監視器片段均已交給警方。

延伸閱讀：

媽媽的男友是淫狼！10歲女遭性侵1年　賣墓碑淫男墳場犯案不認罪

性侵孕婦！淫狼跟蹤孕婦　亮刀指侵終就擒　揭半年前另圖強姦人妻

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

自煮省錢時代不再？物價高漲食材更貴 日本家庭轉向平價外食

根據「東洋經濟Online」報導，大和證券經濟學者末廣徹分析，日本近來消費低迷，2024年第一季的實質GDP成長率中，民間消費支出可能轉為負成長。

實習空姐哭訴ICU住院遭性侵！2護士旁觀無制止 醫院這麼說

印度發生懷疑性侵空姐案。

恐怖殺妻案！怒夫砍斷妻頭顱 人頭放這帶警局自首 過程極心寒

印度發生駭人倫常殺案慘案！

成千上萬的德國人走上街頭 德國和平主義左右為難

剛剛過去的周末，成千上萬的德國人走上街頭，參加了各地大約120場和平抗議活動...

聯合國報告：詐團像癌症 擴散迅速難根除

聯合國21日在一份報告中稱，在幕後操控數十億美元網路詐騙產業的亞洲犯罪集團，正迅速向全球擴張，連南美與非洲地區都已遭滲透...

利用沸水帶走熱能 日本研發出效率提高七倍的晶片冷卻技術

東京大學的研究團隊研發出一種新型散熱技術，運用水的相變特性來提升散熱效率。根據「SciTech Daily」報導，水在從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。