實習空姐哭訴ICU住院遭性侵！2護士旁觀無制止 醫院這麼說

印度發生懷疑性侵空姐案。1名實習空姐接受訓練期間差點溺水送院，一度在加護病房住院，出院後她指控遭到1名醫護人員性侵，2名護士袖手旁觀，她事後報警求助，警方正調查案件。涉事醫院發出聲明表示，目前所有指控均未得到證實，所有證據包括監視器紀錄，已經交給警方調查。

當地媒體於4月報導，涉事46歲實習空姐來自西孟加拉邦，事發前前往古爾岡（Gurugram）接受航空培訓，期間在飯店游泳池差點溺水，半昏迷被送往1間私人醫院接受治理。去到4月5日，空姐情況開始惡化，其丈夫將她轉到另1間私人醫院Medanta Hospital的加護病房。

半昏迷期間被醫護性侵 2護士旁觀

到了4月13日，涉事空姐出院，向丈夫告知當時在病房使用呼吸機，半昏迷期間感到被1名醫護人員性侵，當時有2名護士在場，但她們沒有制止，她無力反抗或求救。在丈夫和律師的協助下，涉事空組報警求助。

警方調查 醫院︰目前未證實指控

警方發言人向傳媒表示，非常重視案件，正在詢問相關醫護人員，同時翻閱醫院的監視器紀錄。

涉事醫院發出聲明指，正在配合警方調查，目前所有指控均未得到證實，全部證據包括監視器片段均已交給警方。

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文章授權轉載自《香港01》