打造世界廚房和創意經濟 泰國盼達成綠色永續

聯合國亞太經社委員會年會今天在曼谷登場,泰國總理貝東塔在開幕式致詞表示,泰國透過打造世界廚房、發展創意經濟以及採用綠色轉型政策,努力達成綠色永續成長的願景。

聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會(UnitedNations Economic and Social Commission for Asia and thePacific,ESCAP)第81屆年會,即日起至25日在曼谷登場。

今年的年會主題為「亞太地區的城市轉型:從成長到韌性」(Urban Transformation in Asia and the Pacific:from growth to resilience),亞太各國領導人、部長和產業界人士齊聚曼谷,探討相關議題。

貝東塔(Paetongtarn Shinawatra)受邀在年會開幕式上發表演說,她指出,如果檢視永續發展目標(SDGs),可以看到在2024年,有超過84%的目標進展有限甚至倒退的跡象,因此大家必須重新加強,提出創新解決方案。

她指出,為了實現永續成長的願景,泰國正在推動三大戰略優先方向,首先是成為「世界的廚房」,泰國致力於透過創新、科技與精準農業實現農業轉型,以確保糧食安全,目標不只是餵飽民眾並改善民生,更希望促進強大且具包容性的區域糧食體系。

第二個方向是發展「創意經濟」,憑藉豐富的文化遺產與軟實力,泰國透過文化產業、設計創新與健康旅遊等方式,推動發展以人民為中心的經濟模式,「減壓景點」與社區在地觀光是泰國為創造就業與促進非大城市均衡發展的方式之一。

第三是透過「綠色轉型」打造先進且永續的產業,泰國已採用支持綠色與數位轉型的政策,透過「生物-循環-綠色經濟模式」(BCG),泰國正致力於推動低碳和環保的解決方案,目標是在2050年實現碳中和,並在2065年實現淨零排放。

貝東塔指出,這三大優先方向不僅正在塑造泰國邁向永續發展的道路,也正在加強區域供應鏈、跨境服務,並擴大綠色科技的合作空間。

貝東塔進一步指出,到2050年,全球將有近7成人口居住在城市,因此都市規劃必須納入減緩災害風險,具韌性的城市應能承受各類風險與威脅,並擁有可以應對天災與氣候變遷衝擊如洪水、乾旱與熱浪的基礎設施。

她並指出,城市也必須保持安全,居民受到保護且免於跨國犯罪如毒品與人口販運、網路犯罪等的侵害,這需要強化執法並提升全民的數位觸及率與素養。