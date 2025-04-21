快訊

台大醫院鷹架倒塌傳1人失聯 警消緊急搜索管制

缺15到20萬本…外交部：預算遭刪 估10月後護照安全存量吃緊

捷克荒廢古堡化身遊戲場景 重現中世紀風華

中央社／ 布拉格21日專電

捷克擁有許多中世紀留下來的城堡遺跡，有的歷經戰火與歲月侵蝕，如今剩下斷垣殘壁，但其獨特的外觀與歷史傳說，成為電玩遊戲的參考場景。

近期，捷克知名遊戲公司戰馬工作室（WarhorseStudios）推出的「天國降臨：救贖2」（KingdomCome: Deliverance 2），背景設定在1403年的波希米亞王國，遊戲中的地形、歷史與場景，便是大量參考中世紀遺留下來的城堡。

中央社記者實地走訪城堡遺跡，探訪遊戲靈感來源的「馬萊紹夫城堡」（Malešov Fortress）與「特羅斯基城堡」（Trosky Hrad）。

來到馬萊紹夫城堡，厚重的木門緩緩打開，發出「吱呀」的聲音，堡主斯拉恰列克（Ondřej Slačálek）身穿米色長襯衫、腰繫劍鞘，宛如是從中世紀走出來的人物，滿面笑容地站在門口，熱情迎接訪客進入。

位於捷克中部的馬萊紹夫城堡擁有超過700年歷史，過去屬於貴族家族所有，在歷經多次所有權更替後，馬萊紹夫城堡逐漸荒廢。

斯拉恰列克告訴中央社記者，他在2002年買下這座荒廢的古堡，他年輕時的夢想就是擁有一座城堡，買下後以「中世紀古法」進行翻修。

在修復過程，斯拉恰列克保留建築15世紀哥德式的風格，如今一樓為古老廚房與開放式壁爐，而二樓則是堡壘中最溫暖的空間「臥室」，這些空間裡陳列著騎士盔甲與古代兵器。

除了修復城堡，斯拉恰列克將歷史結合現代娛樂，把城堡活化成以中世紀為主題的博物館、釀酒廠、露營地與餐廳，也成為電玩遊戲的重要參考場景。

另一座同樣在遊戲中出現的城堡為「特羅斯基城堡」。這座位在波希米亞天堂保護區（Český ráj）的城堡建於14世紀末，坐落在陡峭的火山岩上，憑藉地形優勢固守波西米亞平原北端。在胡斯戰爭期間，特羅斯基城堡經歷兩次圍攻，但都沒成功攻破，堪稱中世紀防禦工事的典範。

導覽員圖馬（Jan Tůma）介紹，捷克有超過650處遺跡，還有超過100座仍矗立的城堡，皆歷史悠久。許多城堡曾被焚毀，但這座卻從未真正被攻陷，數世紀來屹立不搖。「就連我們歷史上最偉大的將軍茲卡（Jan Žižka）曾試圖攻下它，卻也未能成功。」

特羅斯基城堡中有兩座名為「少女塔」（Panna）和「老婦塔」（Baba）的塔樓。相傳，在某任堡主過世後，留下權位懸而未決，他的媽媽與女兒爭相成為城堡主人，兩人各別佔據城堡的兩座高塔，日夜爭吵、隔空叫罵。直到今日，每當風穿過塔樓縫隙時，空氣中那陣陣「咻咻」聲，彷彿就是少女與老婦的爭執迴響。

Trosky在捷克文為「廢墟」的意思，這座城堡由於缺乏維護，建築材料開始剝落，部分結構倒塌，逐漸演變為一座「廢墟」。如今，特羅斯基城堡仍是熱門觀光景點，遊客登上塔樓後，可遠眺波希米亞平原，將周圍的山丘、田野與村莊盡收眼底。

成功 捷克

延伸閱讀

貓咪專用天空廊道 喵星人化身新北動保處新辦公室驗收官

《天國降臨：救贖2》沒有兒童角色？官方：想保持高自由度同時避免爭議

約旦浮雕、烏克蘭戰車碎片 捷克總統珍藏禮物大公開

日本人瘋了？川普化身「關稅超人」破萬人朝聖 普亭、習近平全入鏡

相關新聞

見證文藝復興天才的男人！寫下藝術史的瓦薩里是誰？

這部書系統蒐集了自 13 世紀末至瓦薩里當代共一百多位藝術家的生平與作品，並以時間順序構成敘事結構，是歐洲第一部流傳至今、具有規模與史觀的藝術家列傳。

日本20歲世代女性最後悔「沒做3件事」 第1名越早開始賺越多

根據日媒「otona x answer」報導，由東京HYV公司經營的女性專用皮拉提斯工作室「the SILK」，透過官方媒體對「20世代女性應該做的事」進行調查。這份調查於2025年2月14日至24日進行，共收集到205位日本女性的有效問卷。

天然環保也可能不安全！美9成牙膏含鉛 台灣常見品牌中鏢

衛報日前報導，美國非營利環境倡議組織「無鉛安全媽媽」（Lead Safe Mama）調查發現，全美市售51款牙膏中高達9...

日本觀測：北極冬季海冰面積 創46年來新低

根據日本宇宙航空研究開發機構和國立極地研究所聯合發布新聞公報說，該機構在3月觀測到的今年北極海冰最大面積為1379萬平方...

諾貝爾文學獎得主尤薩逝世一周 經典著作於西班牙熱銷

西語文壇巨擘、諾貝爾文學獎得主、秘魯國寶作家尤薩（MarioVargas Llosa）逝世一週以來，西班牙各界人士包括...

巨浪捲走6人性命…澳洲東部海岸大浪襲擊 復活節連假期間多人亡

大浪襲擊澳洲東部海岸之際，今天有一名釣客在新南威爾斯州大城雪梨附近的岩岸上被海浪捲走喪命，復活節連假期間的溺亡人數已經增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。