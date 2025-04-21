天然環保也可能不安全！美9成牙膏含鉛 台灣常見品牌中鏢

衛報日前報導，美國非營利環境倡議組織「無鉛安全媽媽」（Lead Safe Mama）調查發現，全美市售51款牙膏中高達9成驗出鉛，還有砷、汞和鎘等其他危險重金屬，包含舒酸定（Sensodyne）、高露潔（Colgate）和Crest等知名品牌都中鏢。

這項檢驗涉及51款牙膏品牌，其中不乏兒童專用或標榜天然、環保訴求的牙膏產品。

結果顯示，其中約90%牙膏含鉛，65%含砷，將近一半含汞，1/3含鎘，許多品牌同時含有多種重金屬。儘管未違反美國食品藥物管理局（FDA）對牙膏中鉛容許上限的標準，但在相關法令較嚴格的地區，如華盛頓州，已有多項產品超標。

根據報告，被驗出含有有毒金屬的品牌包括Crest、Davids、Dr Jen、高露潔、舒酸定、緬因湯姆（Tom’s of Maine）、布朗博士（Dr Bronner’s）。

「無鉛安全媽媽」指出，問題可能出在部分牙膏中常見的成分。所有重金屬含量最高的牙膏都有使用一種叫做膨潤土（bentonite clay）的清潔劑，而對羥基磷灰石（hydroxyapatite）與碳酸鈣（calcium carbonate）進行單獨檢測時，也發現其含有鉛與其他重金屬，因此研判問題可能源自這些成分本身。牙膏添加碳酸鈣是為去除牙垢，添加羥基磷灰石是據說有助牙齒吸收鈣。

衛報指出，牙膏中重金屬對健康的風險不容忽視，鉛會導致兒童認知發展障礙、腎臟損傷與心血管疾病；鉛、汞、砷與鎘皆屬致癌物。