大馬灌輸愛國情操 公立學校學生校服佩戴國旗徽章

馬來西亞今天實施學生校服佩戴國旗徽章，適用範圍涵蓋公立學校、獲政府補助學校、大學預科學院與師範院校學子，藉以灌輸愛國情操。

新海峽時報（New Straits Times）報導，全大馬逾530萬名學生已在校服佩戴馬來西亞國旗徽章，教育部長法麗娜（Fadhlina Sidek）今天舉行佩戴國旗徽章啟動儀式表示，教育部鼓勵非屬政府體系的教育機構共同參與，培養學子的愛國精神、團結意識與國家認同。

她說：「佩戴國旗徽章是一種尊重的象徵。」

教育部指出，這項新措施並非強制規定，核心目的是培養愛國情操，不是以懲罰為導向，若未佩戴徽章並不會遭學校處分。

馬來西亞國旗又稱「輝煌條紋」（JalurGemilang）。根據教育部規定，這枚國旗徽章長度為5公分，寬2.5公分，佩戴於校服右側、並與姓名平行位置，嚴禁修改國旗徽章位置、大小、形狀與顏色，必須隨時保持乾淨與無破損，如發現褪色或毀損要更換。

多數家長以為這項措施有其象徵與實質意涵，能從生活中落實對國家與國旗的尊重，更重要的是價值觀養成教育。

家長朱奈迪（Djunaidy）受訪認為，認識國旗與其中代表的意涵非常重要，這項政策立意良善，特別對多元族群的大馬社會來說，包括華人、馬來與印度各社群都應從小對國旗有正確的認識。

他說，國旗是一個國家主權與身分的象徵，大馬華文媒體最近將繪製錯誤的國旗爭議刊登媒體頭版，遺漏國旗中象徵聯邦宗教伊斯蘭教的新月圖案，遭到各界責難與撻伐，這也證明從小正確地認識國旗有其必要性。