首爾大樓疑遭縱火 嫌犯死亡留下遺書

韓國首爾1棟21層樓公寓今天發生大火，造成1死6傷。警方懷疑這是一起蓄意縱火案，嫌犯為在大火中身亡的60多歲男性，家中留下遺書。

警方表示，嫌犯A某在家中留下遺書，警方正就此對犯行動機進行調查。

起火大樓位於首爾市冠岳區奉天洞，韓聯社報導，消防當局於當地時間今天上午8時17分收到報案，稱聽到爆炸聲並看到黑煙，消防人員趕到現場1小時40分鐘後撲滅火勢。

警方在事發前的8時4分左右就接到報案，稱看到一名男性拿著噴火器縱火，經調查後確認男子應是在農藥噴灑器放入油料，在公寓大樓縱火，比對指紋後與在火災現場燒死的遺體A某一致。

警方也在A某家中發現他留下的遺書，信中囑咐女兒好好照顧媽媽，信封裡還放有5萬韓元（約新台幣1146元），「拿去給媽媽看病」。

這次事故中除A某身亡，還有6人吸入濃煙或燒傷，其中包括2人從4樓墜落，都已送醫治療。