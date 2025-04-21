快訊

高雄日式飯糰店生意太好遭房東砸店 市府、高捷伸援手邀進駐

台大醫院外牆施工鷹架倒塌 小客車行經遭砸中

北檢外抗議違反集遊法 劉世芳：警方將傳喚首謀朱立倫等到案

抗議破壞環境 幾內亞比索婦女縱火燒中資礦場

中央社／ 比索20日綜合外電報導

幾內亞比索共和國內政部長與目擊者告訴法新社說，幾內亞比索女性抗議者今天攻擊西北部一家由中國經營的鋯石礦場，並縱火焚燒設備。

一名抗議者向法新社表示，採礦活動破壞他們的農田和當地環境，他們向當局投訴卻未見回應，他們只好以行動抗議。

目擊者告訴法新社說，在尼奎恩（Nhiquin）抗議事發後，幾名婦女和一名村長被逮捕。尼奎恩位於度假小鎮巴萊拉（Valera）附近，距離塞內加爾邊界不遠。

他們說，有數百名婦女參與這場抗議活動。中國企業自2022年以來一直在此採礦，所採鋯石用於陶瓷和建築業。

參加抗議活動婦女卡賈夫（Aissato Cadjaf）告訴法新社：「我們告訴他們，不希望未經同意就開採礦沙…我們的稻田都被毀了，礦場附近的小河再也沒有魚了。」她說，儘管她們抗議，卻沒人聽。

幾內亞比索內政部長坎德（Botche Cande）視察現場後告訴媒體說：「所有設施都被燒毀了。」但未具體說明被毀壞的設施是哪些。

他又說，肇事婦女已全部逃入森林藏匿。「必須追緝、逮捕她們。」

在聯合國人類發展指數（Human DevelopmentIndex）評比的193個國家中，幾內亞比索排名第179。根據世界銀行（World Bank）的最新數據，幾內亞比索約有1/4公民每天生活費不到1.9美元（約新台幣62元）。

內政部 幾內亞

延伸閱讀

嘉義縣南陽化工廠火警 涉縱火男子無保請回

嘉義縣南陽化工廠廠房火警 警逮涉嫌縱火7旬男子

獨／不讓養羊房客怒縱火…台中興中街火警6死 女房東否認堆積雜物

竹北凌晨街頭火燒車 車主女友前夫縱火洩憤

相關新聞

諾貝爾文學獎得主尤薩逝世一周 經典著作於西班牙熱銷

西語文壇巨擘、諾貝爾文學獎得主、秘魯國寶作家尤薩（MarioVargas Llosa）逝世一週以來，西班牙各界人士包括...

巨浪捲走6人性命…澳洲東部海岸大浪襲擊 復活節連假期間多人亡

大浪襲擊澳洲東部海岸之際，今天有一名釣客在新南威爾斯州大城雪梨附近的岩岸上被海浪捲走喪命，復活節連假期間的溺亡人數已經增...

他是華爾街最後希望？貝森特說服川普暫緩關稅幕後故事

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）被視為川普關稅政策的溫和派，他趁強硬派的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）不在場時，說服川普決定暫緩徵收對等關稅90天。貝森特在川普的關稅政策扮演什麼角色？他能拉住川普嗎？

教宗方濟各持續康復 預料出席復活主日活動

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）幾週前還因肺炎住院、命懸一線，如今預料將出席明天在梵蒂岡舉行的復活節慶祝...

柏林偷車猖獗 每69分鐘失竊1車 雷諾失竊率最高

近年來德國汽車竊盜案增漲，大城市特別嚴重，約69分鐘就有一輛車失竊。德媒指出，南區丹波霍夫舍訥貝格（Tempelhof-...

「狂飄燒焦味」日本大阪府14層樓公宅火災 27人送醫1人重傷

日本大阪府泉大津市1棟14層樓府營住宅今天上午發生火災，造成27人送醫，其中1人傷勢嚴重。大阪府警方將調查起火原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。