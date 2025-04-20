快訊

【即時短評】賴總統若容不下逆耳忠言 扁恐變XX同路人

曾為中世紀歐洲鑄幣中心 捷克銀礦小鎮啟發電玩靈感

中央社／ 布拉格20日專電

捷克擁有豐富的中世紀遺跡，曾是歐洲鑄幣中心的捷克銀礦小鎮庫特納霍拉，因保存完好，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，亦成為捷克知名電玩遊戲的靈感來源。

近期，捷克遊戲公司戰馬工作室（WarhorseStudios）推出的「天國降臨：救贖2」（KingdomCome: Deliverance 2），背景設定在1403年的波希米亞王國，遊戲中呈現的歷史背景與社會文化，如礦工生活、修道院制度、鑄幣流程與貴族權力鬥爭，大量參考庫特納霍拉與周邊地區歷史。

戰馬工作室全球公關經理斯托爾茨-茲維林（TobiasStolz-Zwilling）表示，重現庫特納霍拉的樣貌，無疑是開發遊戲時最具挑戰的部分。「這座城市有上百棟建築、數千名非玩家角色（NPC），他們有自己的日常作息與行為模式，這讓整個系統變得非常複雜。」

位於首都布拉格東南方約70公里庫特納霍拉（KutnáHora），因具備豐富歷史與保存良好的建築，在1995年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產，今年是被列入世界文化遺產名錄30週年。

中央社記者實地走訪庫特納霍拉，逐一拜訪遊戲中出現的地點。庫特納霍拉曾是中世紀全歐洲的銀礦開採與貨幣鑄造重鎮，在14至16世紀達到鼎盛時期，是波希米亞王國的財政中心。波希米亞王室在義大利宮（Vlašský dvůr）內設立皇家鑄幣廠，鑄造出「格羅森銀幣」（Groschen），是當時歐洲通行的主要貨幣之一。

義大利宮曾舉行王室會議與司法審判，如今則成為博物館，展示中世紀的貨幣、鑄幣工具與皇室文物，遊客可親自體驗古老的鑄幣流程，甚至製作自己的紀念幣。

在義大利宮附近，有座建於1495年的「石頭噴泉」，採哥德式風格、十二邊形石建成，是中世紀晚期的重要公共基礎建設。因當時銀礦產業興盛，導致地下水污染，對乾淨水源的需求急遽上升，因此當局便決定從2公里外引乾淨的水入城。

石頭噴泉是當時最大的儲水塔，供居民飲水、烹飪與清洗。這項工程在500年前相當先進，顯示庫特納霍拉作為經濟重鎮的技術水準。如今噴泉已不再供水，但仍完整保留下來，讓後人了解城市生活的演進。

此外，庫特納霍拉最具代表性的地標——聖芭芭拉教堂（Chrám svaté Barbory），也呈現與礦業歷史的連結。聖芭芭拉教堂始建於1388年，建造工程持續逾500年，以礦工的守護聖人「聖芭芭拉」（SaintBarbara）為名，教堂內部可見描繪礦工日常工作的壁畫。教堂外觀氣勢磅礡，擁有哥德式風格的高聳拱頂與華麗的飛扶壁。

庫特納霍拉另一座知名教堂——人骨教堂（SedlecOssuary）是當地最奇特的景點，甚至被CNN封為世界最可怕的七大景點之一。這座小教堂看似樸素，內部有超過4萬具人骨裝飾成吊燈、十字架、聖杯與盾徽等藝術作品，傳達「死亡之前人人平等」的宗教理念與省思。

許多骨骸是14世紀黑死病大流行、15世紀胡斯戰爭的死者，最初被安葬於修道院墓地中，由於逐漸無法容納日益增加的遺體，17世紀時，工匠以極富創意的方式整理這些遺骨，並裝飾成今日的樣貌。

世界文化遺產 教堂 義大利

延伸閱讀

捷克電玩遊戲結合深度歷史 帶動觀光打進亞洲市場

約旦浮雕、烏克蘭戰車碎片 捷克總統珍藏禮物大公開

擬真沈浸情懷史詩 走進超人氣電玩《天國降臨：救贖2》的中古世紀

天國降臨Game Tour 帶大家走入遊戲場景 來城堡扮演中古騎士

相關新聞

諾貝爾文學獎得主尤薩逝世一周 經典著作於西班牙熱銷

西語文壇巨擘、諾貝爾文學獎得主、秘魯國寶作家尤薩（MarioVargas Llosa）逝世一週以來，西班牙各界人士包括...

巨浪捲走6人性命…澳洲東部海岸大浪襲擊 復活節連假期間多人亡

大浪襲擊澳洲東部海岸之際，今天有一名釣客在新南威爾斯州大城雪梨附近的岩岸上被海浪捲走喪命，復活節連假期間的溺亡人數已經增...

他是華爾街最後希望？貝森特說服川普暫緩關稅幕後故事

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）被視為川普關稅政策的溫和派，他趁強硬派的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）不在場時，說服川普決定暫緩徵收對等關稅90天。貝森特在川普的關稅政策扮演什麼角色？他能拉住川普嗎？

教宗方濟各持續康復 預料出席復活主日活動

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）幾週前還因肺炎住院、命懸一線，如今預料將出席明天在梵蒂岡舉行的復活節慶祝...

柏林偷車猖獗 每69分鐘失竊1車 雷諾失竊率最高

近年來德國汽車竊盜案增漲，大城市特別嚴重，約69分鐘就有一輛車失竊。德媒指出，南區丹波霍夫舍訥貝格（Tempelhof-...

健康來得及／脹氣無關飲食？致病關鍵公開、女性尤當心

飯後時常脹氣，就算穿有鬆緊帶的褲子也於事無補？脹氣患者通常以為吃了某些食物導致腸胃氣體變多，調整飲食卻沒太大效果。出乎意料的是，經常脹氣可能跟氣體或糞便無關。哈佛大學胃腸專科醫師解釋，如果把腹腔想像成一個紙箱，問題或許「不在於箱子內裝了什麼，而是在於箱子本身」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。