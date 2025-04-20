捷克電玩遊戲結合深度歷史 帶動觀光打進亞洲市場

捷克擁有深厚悠久的歷史底蘊，保留眾多中世紀建築與珍貴遺產。如今，將歷史資產結合電玩遊戲，不僅提高捷克文化的國際知名度，也促進當地觀光業發展。

捷克知名遊戲公司戰馬工作室（Warhorse Studios）近期推出的「天國降臨：救贖2」（Kingdom Come:Deliverance 2）正是以1403年的中世紀為背景，這款強調「歷史真實性」的角色扮演遊戲，考據大量史實，試圖還原中世紀的真實面貌。

早上10點，來到布拉格8區的戰馬工作室。辦公室內擺放多幅模擬中世紀城鎮的圖像，數名員工專注盯著電腦螢幕，調整角色動作、面部表情與設計遊戲場景。

戰馬工作室全球公關經理斯托爾茨-茲維林（Tobias Stolz-Zwilling）告訴中央社記者，團隊自2019年起全力投入開發「天國降臨：救贖2」，花費長達6至7年完成，並在今年2月發售，銷售首日即突破100萬套。

‧ 追尋15世紀足跡 實地考察波希米亞地區

托爾茨-茲維林表示，這款遊戲延續前作的沉浸式體驗，更在敘事手法、技術創新與歷史考據取得突破。團隊還花費多年，親自到捷克銀礦小鎮庫特納霍拉（Kutná Hora）、馬萊紹夫（Malešov）、特羅斯基城堡（Hrad Trosky）、波希米亞天堂（Český ráj）等地研究與取景。

托爾茨-茲維林說，選擇這些地點並非隨機，而是經過嚴謹的歷史考據。「我們尋找適合敘事的地區，有足夠的歷史紀錄，讓我們確保遊戲真實性。」

例如，庫特納霍拉就與神聖羅馬帝國皇帝西吉斯蒙德（Sigismund）的歷史緊密相連，西吉斯蒙德曾在此駐紮，並試圖控制庫滕貝格（Kuttenberg），也就是庫特納霍拉的銀礦。

斯托爾茲-茲維林形容，考據過程如同建造一台「時光機」，需要與歷史學家與藝術家密切合作，從資料、照片到口述歷史，一點一滴重建15世紀的世界。

他說：「我們甚至買了衛星圖與地形影像，並將這些資料與實地景觀一一對照。」除了研究，設計團隊也到現場觸摸建材、感受空氣與環境，帶回工作室轉為創作靈感。

斯托爾茲-茲維林分享，這些城市雖然都還存在，但許多建築皆經過現代化，已不是當年的樣貌。「我們常常需要一棟一棟的查證是否原貌，甚至敲居民的門，請求進入地下室觀察，因為那裡往往保留原始結構。」

斯托爾茲-茲維林坦言，在考據時，尋找平民的生活紀錄並不容易，「大多數歷史文件都是關於貴族與名人的，且內容有誇大成分，或政治傾向不明」，使得解讀歷史具挑戰性。

斯托爾茨-茲維林表示，遊戲推出後吸引歷史愛好者，也讓世界各地遊客對這些景點產生興趣。此外，「電影化敘事」也是遊戲一大亮點，當中的故事夠精彩，甚至能改編成電影。

‧採「動作捕捉」技術 呈現打鬥畫面真實性

除了對歷史的講究，在技術方面，開發團隊為了確保打鬥畫面的真實性，運用「動作捕捉」（MotionCapture）技術。演員在現場向記者展示此技術，每人身穿特殊緊身衣，衣服上貼滿反光標記點，四周則布滿紅外線攝影機。

當演員開始演戲，攝影機發出紅外線，並接收反射訊號，精準捕捉每個動作細節，就如同GPS定位演員的肢體動作。完成拍攝後，這些畫面被轉化成動畫，讓角色動作更加自然，戰鬥也更具臨場感。不僅如此，演員頭部攝影機能同時錄製語音，讓演出與配音同步完成。

談及「天國降臨：救贖2」的吸引力，斯托爾茨-茲維林認為，不同於一般遊戲「跑腿任務」，玩家必須思考不同解決方案，而非單純執行「去某地拿某物」的機械式指令。而遊戲推出後，在美國、中國與德國擁有最多玩家，另外也打進日本、韓國與台灣等亞洲市場，「我們很高興看到這款遊戲能夠在亞洲市場引起共鳴。」

斯托爾茨-茲維林表示，捷克雖然是個小國，但希望透過遊戲，讓世界認識到，捷克不只有啤酒與水晶，還有頂尖的遊戲開發能力。